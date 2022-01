Sergio Ramos habla de Lisboa en el documental de Simeone y no pasa nada | Prime Video

Normalidad. Algo que en mi modesta opinión nos está faltando en el mundo del deporte últimamente y sobre todo en nuestro fútbol. Vivimos en la época en que ganar un título, si no has ganado los tres en juego, se considera a veces un fracaso. Vivimos también en una época en la que muchos buscan conflictos incluso con rivales que nunca lo han sido para ellos. Ya no estamos en esos tiempos de rivalidad visceral contra el vecino de tu ciudad o contra el clásico oponente de tu liga, porque a día de hoy, lo mediático, lo circense en muchos casos obliga a insultar o pelear con equipos que, ni de lejos, se acercan a tus fronteras futbolísticas.

Por todo eso y por más cosas que darían para un reportaje de varios meses, me ha gustado mucho ver la normalidad con la que se ha tratado en el documental de Simeone en Prime Vídeo, uno de los momentos más dolorosos de su carrera, es decir, la final de la Champions de Lisboa. En dicho documental y sin ningún veto por parte del protagonista, Sergio Ramos aparece en el mismo para ser entrevistado sobre su famoso gol al Atlético de Madrid en la final de la Liga de Campeones de 2014. Allí, en Lisboa, concretamente en el minuto 93, Simeone vio truncado su mayor objetivo y aún así, sin ningún tipo de problema y con normalidad, este hecho se incluye y tiene un gran protagonismo en su documental.

Ojo, esto no debería ser algo anormal sino algo normal y evidente. ¿Cómo no se va a incluir un momento así en un documental sobre la carrera de Simeone? No sean tan inocentes. De verdad, no lo sean. El ego de muchos deportistas ha provocado que en situaciones parecidas, los peores momentos se hayan pasado muy por encima. Sí, se nombraron sus peores derrotas, pero de manera superficial, no yendo directamente a por el jugador que te arruinó uno de los mejores momentos de tu vida profesional y personal para que, sonrisa mediante, relate el daño que te hizo. De hecho, hay jugadores que incluso han repetido documental solo porque el primero coincidió con un año en el que no ganaron nada y el altar visual a su magnificencia no quedó lo suficientemente bien. Lo dicho, inocencias en el mundo de los egos, las justas.

Simeone pudo pedir que esto se llevase de otra forma. "Oye, esto lo pasamos rápido. Salgo, digo cuatro cosas y fuera", podría haber comentado el Cholo. Pero no, no lo hizo. Si se hace un documental sobre su carrera, como le pasa a todo hijo de vecino, debe tener sus momentos muy buenos o buenos junto a los muy malos o malos. Todo. En resumen, sin miedo a la derrota. Con la normalidad de asumir que tu eterno rival te ganó dos veces la final de la Champions. ¿Duele? Pues claro que le duele. ¿Se tiene que esconder? Ni de broma. Y si tiene que salir Sergio Ramos a recordarte un momento cruel, sale, lo cuenta y punto. Eso es deporte. Lo que se vende en otros sitios, casi siempre con la excusa de la "exigencia", suele ser inseguridad o miedo a no ganar.

Lo dicho, me gusta ver normalidades de este tipo en estos tiempos que corren en los que parece que mostrar un mal momento es síntoma de debilidad. Mucho se habla de proteger la salud mental, mucho se dedica a tener espacios enteros de psicología en programas de televisión o radio, pero a la hora de la verdad, cuchillo en mano en Twitter, búsqueda constante de problemas contra todo y contra todos y, de paso y si les sobra tiempo, que no falte un poco de bullying. Pues qué quieren que les diga. Paradójicamente, una de las cosas que más me gusta de un documental sobre un deportista ganador es ver cómo se comporta en la derrota y en el documental de Simeone, esa parte del deporte no se esconde. ¿Era necesario que Ramos hablase de Lisboa en el documental de Simeone? Para mí sí y por ello, chapó.