Simeone lesionó a Wass y su documental le despista

Hay una cosa que me fascina del mundo del fútbol y que tiene que ver con los extremos. Me refiero en este caso al alfa y el omega del deporte, es decir, la victoria y la derrota. Lógicamente uno entiende a la perfección lo que la pasión por unos colores puede hacer en la mente de cualquier persona racional, eso también es lo bonito de este mundo, pero es en los malos momentos en los que más me sorprendo analizando acusaciones, conspiraciones y especulaciones sobre jugadores o entrenadores. Cuando todo sale mal, lo más bizarro de la mente humana se hace presente.

Me centro en el caso de Simeone y el Atlético de Madrid. No entro en lo que piensan los rivales del conjunto rojiblanco ya que entiendo como parte de este deporte que los enemigos de un equipo o en este caso de un personaje como Simeone saquen ahora mismo todo su arsenal con él. Sinceramente eso no lo veo mal, sobre todo porque prefiero mil veces ese rencor infectado desde hace años que la más absoluta indiferencia. Y lo digo en serio. A mí que alguien dedique su tiempo al Atlético de Madrid, de la manera que quiera, me gusta. Sábado por la tarde en casa para ver si pueden meter mano al Atlético, me gusta. Domingo alejados de los amigos, en caso de tenerlos, para ver si se puede saborear un triunfo anticholista, me gusta también. Pero hoy me centro en los propios aficionados rojiblancos. En algunos, no en todos. Vamos con ello.

Como ya dije en mi columna de ayer, Simeone ahora mismo está defendiendo cosas indefendibles, lleva una temporada horrorosa y mantiene a jugadores en el once que no están dando el nivel. Esto, por si no lo saben, se llama crítica. Bueno, lo matizo por si acaso. ¿Y por qué lo matizo? Porque la obsesión de atizar al Cholo últimamente llega a límites extremos que superan teorías conspirativas de gente que piensa que los pájaros son drones que nos controlan desde el cielo. Tú pones en Twitter que la culpa de mantener a algunos jugadores en el once es de Simeone, repito, de Simeone, y te encuentras a un ‘ingeniero aeronáutico’ de la vida que te dice que no le echas nunca la culpa al Cholo. Sí, así está el patio. Pones que la culpa de algo es de Simeone y te dicen que nunca le echas la culpa a Simeone. ¿Por qué? Porque no has endurecido tu crítica con un insulto, con un "vete ya" o con cualquier otra cosa que ellos consideren "una verdadera crítica". A día de hoy, criticar no es decir lo que te parece mal de una situación. A día de hoy criticar es montar un circo en Twitter o en la televisión, gritar mucho, hacer aspavientos y, si el jefe te lo pide, montar una actuación digna de la hora de José Mota.

Solo hay que mirar las últimas horas. Simeone debe recibir duras críticas por el rendimiento de su equipo y cualquiera que entienda la crítica como algo alejado de montar un circo o que se te hinche la vena del cuello gritando puede ver que se está criticando al Cholo, pero hay cosas que rozan lo absurdo. Si tú no indagas bien y pasas solo por la superficie da la sensación de que a Wass le lesionó Simeone. Si tú no miras que fue Ferrán Torres el que reventó la rodilla del danés piensas que ha sido el Cholo por todo lo que se está diciendo. Que sí, que yo mismo dije ayer que fue un error de Simeone obligar al jugador a saltar de nuevo al campo, pero de ahí a decir que la rodilla de Wass está como está por culpa de su entrenador...

Por un lado está lo de Wass, sin embargo, mi teoría conspirativa actual preferida tiene que ver con el documental de Simeone en Prime Video. "Es que la promoción y el documental han despistado al Cholo y no está a lo que está", dicen los negacionistas rojiblancos. Sí sí, lo dicen sin ruborizarse. Lo dicen sin saber o sabiendo que el documental se rodó el año pasado. Entonces, si se rodó el año pasado y el Atlético ganó la Liga, ¿podríamos decir que los rojiblancos fueron campeones por el documental? No, ¿verdad? Pues al revés tampoco. De todas formas no sé por qué me sorprende todo esto. Los hay que critican al Profe Ortega cuando un jugador se hace un esguince fortuito. Como si el Profe mandase en los ligamentos del futbolista en cuestión. De las lesiones musculares todavía, pero se ha llegado a mencionar el nombre del preparador uruguayo en jugadas como la de Carvajal, que dejó KO a Griezmann. Le atizan una patada, lesionan de nuevo al francés y la culpa es de Ortega. A-lu-ci-nan-te.

En fin, que Simeone lesionó a Wass y su documental le ha despistado tanto como para pedirle a sus defensas que no defiendan. Ah, que no se me olvide, voy a criticar de la forma "acertada" al Cholo: "Buuuuuuuuuuuuuuuu, vete ya, fueraaaaaaaaa, mala persona, el otro día fallé una derecha en tenis por tu culpa, que no llueva es por tu defensa con tres centrales, fin de ciclooooooo..." Ya está. Ojo, si luego mejora la cosa saldré a decir que en ese momento la cosa era como era, que siempre confié en él y si hay una tele cerca besaré la cara del Cholo para completar el ridículo. Besos y cuidado con los pájaros, que son drones.