Casado cede la iniciativa a García Egea hasta para dimitir

Todo parece indicar que Teodoro García Egea fue el gran muñidor de la suicida, estúpida y ya se verá si delictiva campaña de desprestigio contra ese gran activo del PP que es Isabel Díaz Ayuso. Y que este personaje con ínfulas de Rasputín ha sido el gran ejecutor de la no menos funesta y autodestructiva estrategia que, lejos de buscar acercarse y a la vez disputar a Vox el electorado de centro-derecha, ha tratado, por el contrario, de que el PP se aleje acomplejadamente de los principios liberal-conservadores para asumir la patraña de que el partido de Santiago Abascal es una aberración fascistoide con la que no es legítimo llegar a acuerdos para desbancar a la alianza de socialistas, comunistas, golpistas y proterroristas que está devastando el país.

Ahora bien, siendo nefasta la gestión de García Egea en la Secretaría General del PP, e incluso en el caso de que el susodicho no se hubiera ceñido a unas directrices estratégicas que le hubieran sido impuestas, el máximo responsable del colapso popular no es otro que Pablo Casado. Tanto in eligendo como in vigilando. Y eso, en el mejor de los casos para él...

Si a los socialistas les planteaba un gravísimo problema que Casado se apoyara en Ayuso y en Vox para derrotar a Sánchez, ha sido el propio Casado el que se ha desvivido por solucionárselo convirtiendo a sus aliados en enemigos. Tan increíble como desoladora e indignantemente cierto.

Así las cosas, la dimisión o destitución de Egea no va a ser un cortafuegos salvífico para Casado. El aún presidente del PP está acabado políticamente y la única "salida digna" que se le presenta pasa por su apartamiento inmediato y la celebración de un congreso extraordinario. Esto es lo que demandan, naturalmente con otras palabras, hasta los casadistas que quedan en el partido. Casado no debería identificar la dignidad con la prolongación de la crisis que está desangrando al PP, sino con su dimisión impostergable. Pero hasta en esto ha renunciado a liderar y se le han adelantado...