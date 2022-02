Teo no dice Vox pero dice Murcia

Creerse superior sin serlo es triste y define la mediocridad. Significa que no se puede llegar a más, que el esfuerzo es vano, improductivo y patético. En política suele resultar demoledor.

Teodoro García Egea, Teo, no quiere pronunciar el nombre del partido que necesita para gobernar en Castilla y León. Es un nombre corto, con las mismas letras que la apócope de su nombre de pila. Es un monosílabo pese a tener más letras que su partido: Vox. Sencillo. Teo ni siquiera hace como Rajoy que diría "ese partido del que usted me habla…". No, Teo dice "manzanas traigo" cuando le preguntan si va a pactar con Vox. Eso es lo que quiere Sánchez.

Además, guarda un as en la manga y se va a buscar a los partidos provinciales por si sumaran lo bastante como para que el partido de Tudanca (ese sí que se va a su casa y lo asume) se abstenga y les deje gobernar... Y las carcajadas se escuchan desde los neveros del Teleno hasta las gargantas del Jalón. ¿Habrán discutido Teo y Pablo?

Las ovejas siguen sin contestar a Pablo Casado. Lo miran fijamente pero no dicen nada, como suelen hacer las ovejas. Nos hemos quedado sin ver la sonrisa eterna de Casado después de las elecciones. "Déjame a mí, presidente…", habrá dicho Teodoro a su jefe. Otra conversación posible sería: "Sal tú, que eres el que ha provocado todo esto…". Porque lo cierto es que Teo no dice Vox pero tampoco dice mucho Pablo y sí se menciona a sí mismo, en tercera persona, cuando habla de "los ataques al secretario general, que son estatutarios…" y que sobrelleva lo mejor que puede, el hombre.

"Lo prudente era convocar elecciones", espeta por fin después de lamentar que se intentara la moción de censura en Murcia. Aquí está el dato: cuando Teodoro dice Murcia está diciendo "yo, Teodoro".

Sigue recordando lo mal que lo ha pasado el PP y lo mucho que ha soportado por las trampas del Gobierno, del CIS, del electoralismo ilegal de Sánchez y vuelve a lo que motivó todo: "Los electores han castigado a los dos partidos que fomentaron esa injusta moción de censura que acabó derrotada en Murcia y que en Castilla y León no pudo salir adelante…".

Murcia otra vez. Y qué pinta Murcia en una rueda de prensa sobre las elecciones en Castilla y León. Pues que la idea de adelantar las elecciones fue suya y que el PP ha ganado las elecciones y ya es "imparable".

Por fin le pregunta un periodista por Vox y dice: "A Pedro Sánchez le va a interesar que hablemos de determinadas cuestiones… como la que usted plantea… Pero el PP va a hablar de las cuestiones que interesan a los españoles…". A Pedro Sánchez le interesa y al resto de los españoles también pero bueno, Teo es un estratega. No se puede decir Vox, es la consigna trecegenovesa. ¡Cuánta inteligencia táctica! Todo un equipo está al servicio de la astucia murciana que está desangrando al partido que representó al centro derecha, a los liberales y conservadores.

Y vuelve en la desgraciada elipsis a la ronda de Fernández Mañueco que, por si no se habían enterado, incluirá a todos los partidos provinciales. ¿Vox? Nadie sabe. Y eso que le dieron su gobierno de Murcia, además de los de Madrid y Andalucía. ¿No va a suceder en Castilla y León? ¿Será el murciano Teo el que dijo eso de que preferirían perder el poder antes que gobernar con Vox? ¿Qué dice Pablo de todo esto?

La noche electoral ha servido para que Teo, que tiene las mismas letras que Vox, dijera que la idea de adelantar elecciones en Castilla y León fue suya.

Isabel Díaz Ayuso, a la que de pronto ya no mencionan, fue rápida cuando olió aquello de Murcia: convocó de inmediato elecciones, luego se lo anunció a su partido y después ganó esas elecciones y lo celebraron hasta en Nueva York.

Teo quería hacer lo mismo en Castilla y León, todavía con el eco del trueno murciano, a ver si le salían las cosas como a la de Madrid. Y todavía no entiende por qué a él le ha salido peor, con lo astuto que es. Me da que empieza el desamor en Génova 13. A lo mejor hasta han sido útiles estas elecciones.