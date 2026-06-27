El truco final de los lagartos

Si en cinco días de amargos llantos el lagarto montó la cloaca de emergencia sin reparar en costes para defender a la lagarta —¡Ay, su anillito de plomo / ay, su anillito plomado! —, qué no será capaz de hacer ahora que les han levantado la caja.

Esta deberá ser nuestra principal preocupación: vigilar a los lagartos enamorados —con delantalitos blancos— y a todo el séquito que los protege porque están cocinando el último engaño, el truco final para que la gran familia socialista, padrino incluido, siga morando a nuestra costa sin pasar por el penal, que sería la única forma deseable.

Trabajan en dos vías. Una es la judicial, centrada en la Fiscalía general "de-quién-depende"; en el Tribunal Constitucional del líder de la Gran Logia, y en el Consejo Genuflexo del Poder Judicial, dividido pero con voto de calidad variable. La otra vía es la electoral, mucho más procelosa. Lo único cierto y grave, hasta el momento, es que ninguna de las dos está por descubrir, ni siquiera por estrenar.

Que Cándido Conde Pumpido hará todo lo posible por mantener en pie la cleptocracia del sanchismo-zapaterismo está fuera de toda duda. Fue él quien encarnó la figura del Fiscal general del Gobierno y Hermano Mayor de la Cofradía de las Togas Sucias que tanto procesionó en ese "final de ETA" que nunca fue tal. Hoy presumimos de que habla desde la tribuna del Congreso la que fuera directora de Egin y Gara, periódicos desde donde se daba instrucciones a los terroristas en la sección de anuncios clasificados.

Que una persona como Conde Pumpido sea el guardián de la Constitución lo dice casi todo sobre nuestra democracia. Y probablemente ya esté trabajando en algún camino polvoriento que saque a Zapatero de la ciénaga. El magistrado es amigo íntimo del expresidente y confesó en su círculo más próximo sentirse "desencajado" tras conocerse la imputación.

Tanta desolación nunca se desperdicia si en el perchero hay una toga a mano, así que es muy posible, como sospechó Luis Herrero en esRadio, que la maniobra acabe en el patio trasero del Constitucional. El procesalista Víctor Moreno Catena, abogado de "Mi Prínsipe", busca la nulidad en la Audiencia Nacional por presunta obtención irregular de pruebas, pero si no lo consiguiera podría interponer recurso ante el Tribunal Constitucional, que es como echar bicarbonato al vinagre.

Ya en casa de Cándido todo es posible, hasta paralizar cautelarmente, o sea, a la fuerza y con excepcionalidad, la investigación. Y si eso es un escándalo y jamás antes se ha hecho sería una razón más para que sucediera en esta España de lo inédito cotidiano. Porque una cosa es innegable: son buenos para hacer el mal.

…y de las togas a las urnas

La vía electoral ha dejado de ser un estúpido tabú: sí, con Pedro Sánchez es posible la alteración de resultados normales. La forma más accesible la habrá aprendido de Marruecos porque se parece mucho a la Marcha Verde con la que robaron el Sáhara Occidental que luego el propio Sánchez les regaló formalmente pero sin pasar por el Parlamento. Es la alteración del censo electoral, muy posible con leyes a la carta. De la Ley a la Ley, pero esta vez para acabar con la democracia. Eso es revisionismo revolucionario y lo demás es tontería. Por fin, la ruptura que no consiguieron tras la muerte de Franco. Por eso lo enterraron por segunda vez, para anular la jugada como si fueran el VAR más corrupto y retomar después la Historia a su manera. ¡Menuda inventada!

El artefacto se llama disposición adicional 8ª de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Se traduce de forma sencilla: cómo obtener la nacionalidad española al amparo de la Ley más ideológica jamás promulgada y poder votar al instante para agradecerlo.

El invento va dirigido a hijos o nietos de exiliados, víctimas de persecución por "razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual" y que perdieron o renunciaron a su nacionalidad. Pero algún avispado observó que eso es complicado de documentar y el Gobierno, siempre rápido para los detalles del juego sucio, se apresuró a resolverlo poniendo como condición un simple margen temporal según el cual son exiliados "todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955". Así que, según una instrucción publicada en el BOE los solicitantes no estaban obligados a probar las razones del exilio de su familiar, sólo la fecha.

Y si nos quedáramos cortos, pues la gracia cubre a los hijos de los hijos y hasta a los hijos de los nietos: Podrán optar también a la nacionalidad española "los hijos e hijas mayores de edad de los que opten a la nacionalidad española de origen en virtud de la Ley 20/2022", o sea, del engendro de marras.

Argumentemos en contra por si todo esto fuera exagerado:

Pero los hijos o nietos de exiliados no serán tantos como para alterar un resultado electoral en España: pues hasta el fin de plazo, que se produjo en noviembre, quedaron registradas 2,6 millones de solicitudes de las que un millón proceden de Argentina. Eso altera lo que se ponga por delante, máxime si hasta pueden elegir en qué provincia votar (otra trampa), que será donde haga más falta o sea más fácil que un diputado caiga hacia el lado oscuro.

Otra posible exageración: esa maquinaria es muy complicada de poner en marcha, haría falta un equipo encargado de encauzar hacia el PSOE ese voto. Respuesta: hay todo un ministerio, el de Exteriores del nada diplomático Albares, trabajando a destajo y haciendo pedagogía persuasiva. Si las cloacas de los begoñales tenían presupuesto… qué puede fallar en una estrategia para que las urnas avalen el Régimen en peligro. ¿Exageraciones? El día a día nos demuestra que solemos quedarnos cortos.

Alberto Núñez Feijóo lo resumió bien: "Dos millones y medio de nacionalizaciones a personas que no han nacido en España. Probablemente la mayoría no conozca el país".

Para no arriesgar del todo con esta treta, siempre habrá que recordar que el propio presidente del Gobierno ha restado importancia en varias ocasiones al rigor del voto único, directo, libre, secreto, personal e intransferible. En sus primarias hubo detallitos feos sin importancia:

-Santos Cerdán: Cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas.

-Koldo: Ya está. -Sánchez (años después): Ese comentario de "dos votos" … pues qué quiere que le diga… me decepciona muchísimo… pero las garantías y la limpieza de ambos procesos de primarias son totales…

De los "dos que te faltan" de las primarias de 2014 al "mete los de los cuatro rumanos" de las primarias de 2017, llegamos a la urna más fraudulenta jamás conocida, salida de las tramoyas de un salón de congresos, transportada a mano y cargada con el sanchismo más indecente. El fraude electoral —unas primarias son un proceso electoral— es el hecho fundacional del PSOE de Pedro Sánchez. ¿Qué les impide repetirlo?

Lo harán con la trampa de los nietos o sacando urnas de debajo de la mesa. Pero seguro que tienen pensado, y presupuestado, el sistema para que las elecciones no sean un límite a su perversa ambición.

Y mientras, nos llorarán porque les increpan, porque se quedan sin vacaciones extraeuropeas, porque se quieren y se importan. ¡Ay, cómo lloran y lloran / ¡ay! ¡ay!, cómo están llorando!