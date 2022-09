Una luz en la oscuridad

La mujer del presidente del Gobierno ofrece sus servicios a las empresas. Solamente esa circunstancia ya resulta sorprendente, porque no es habitual que los familiares directos de los principales dirigentes políticos se dediquen a buscar clientes para sus negocios privados. Tenía que llegar un presidente socialista, encumbrado al poder por los comunistas, para poner fin a esa tradición no escrita, según la cual las esposas de los presidentes del Gobierno no hacen negocios con sujetos pasivos cuya cuenta de resultados depende en gran medida de las decisiones de sus maridos.

Begoña es un faro, eso nadie lo duda. Pero lo que importa aquí es hacia dónde proyecta su luz para rasgar las tinieblas de la oscuridad socialista que se cierne sobre todos nosotros. Y lo cierto es que pudiendo dedicarse a labores desinteresadas en instituciones sin ánimo de lucro diseñando estrategias para luchar contra el calentón global o la perpetuación de los roles de género, ha preferido competir en el mundo exigente del coaching sostenible y resiliente a cambio de importantes emolumentos, porque esto de salvar el planeta o incorporar a la cultura empresarial los secretos del lenguaje no sexista es realmente carísimo.

La mujer de Sánchez, perfectamente indocumentada en términos académicos, está sentando las bases de un próspero negocio que tardará algún tiempo en concretarse pero ofrecerá, qué duda cabe, importantísimos frutos en el medio plazo. Los grandes empresarios quieren estar a bien con el poder y si, de paso, lavan su mala conciencia sostenible, entonces aflojan la mosca con una liberalidad que ya quisieran ver sus trabajadores en la nómina. Las cátedras de responsabilidad social corporativa y los profesionales que se dedican a asesorar a las corporaciones sobre la mejor manera de pagar ese impuesto progresista sobre su cuenta de resultados son, en última instancia, negocios en auge que una emprendedora como Begoña ha sabido ver bien. Sánchez saldrá de la política en unos meses si Dios no nos ha abandonado definitivamente, pero el PP en el Gobierno es garantía de que todos estos chantajes y coacciones a la economía van a seguir tan boyantes como hasta ahora, cuando no más.

La mujer de un expresidente del Gobierno vendiendo certificados que habilitan para poder contratar con la Administración Pública es la mejor garantía de éxito para cualquier empresa que quiera hacer negocios con el poder. Con la libreta de contactos del marido a su disposición y un conocimiento directo de instituciones benéficas como la Agencia Tributaria, a ver quién es el empresario que le dice que no.