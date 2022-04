Vox y la Puerta de Tannhäuser

Uno de los mayores logros de Pedro Sánchez es haber conseguido que gran parte de los medios y hasta los propios interesados compren la especie de que el problema no es pactar con Podemos Bildu y ERC, sino con Vox, que es un partido constitucional y la tercera fuerza política de España. Así, mientras Sánchez hace sus chanchullos con Mohamed VI y la bandera boca abajo sostenido por fuerzas políticas minoritarias y enemigas declaradas de España, el pacto del PP con Vox en Castilla y León adquiere ribetes de catástrofe continental. Según los palmeros del Gobierno, Franco vuelve a gobernar en el granero de la piel de toro. Así de fácil y de manual es la primera reacción del sanchismo ante lo que podría ser el embrión de un futuro Gobierno de España.

Hay una cantidad incalculable de copias con cortes de imagen y sonido en los que Pedro Sánchez sostiene que no pactará nunca con quienes terminó pactando. Jamás ha tenido que justificar que llegara a los acuerdos del insomnio. Sin embargo, cualquier conato de entendimiento entre el PP y Vox ha provocado "alertas antifascistas" entre clarines apocalípticos. Se aduce que en el caso de Castilla y León se da un paso más, la entrada de Vox en un gobierno autonómico. Paren rotativas. El Gobierno del PSOE está tramando con la Generalidad golpista de ERC la manera de no cumplir la sentencia del 25% de español en la escuela catalana y el drama nacional es que Vox tendrá tres consejerías y una vicepresidencia de la Junta de Castilla y León. Entendido. Y luego ya si eso el Putin, la luz y Le Pen.

A finales del pasado enero, en plena campaña de las elecciones en Castilla y León, uno de sus expresidentes, José María Aznar, soltó una filípica contra Pablo Casado de la que el efímero presidente del PP no se repuso. "Oigo decir que hay que ganar para que llegue no sé quién a La Moncloa, pero la pregunta es para hacer qué", manifestó Aznar en relación a la estrategia de campaña de su partido. No se hacía oposición al Gobierno, sino a Abascal y así no se iba a ningún lado.

Las encuestas hablan del típico "efecto Feijóo" al tiempo que reflejan una fortaleza creciente de Vox. En la izquierda, el liderazgo fuerte de Sánchez debilita a Podemos. En la derecha, Casado facilitó un impulso mayúsculo a Vox. Se trata de encuestas. Antes se publicaban muchas menos, pero ahora salen como churros. La media ponderada es que de celebrarse elecciones el próximo domingo, la suma del PP y Vox podría formar Gobierno. Claro, y en febrero presidía el PP Casado pero ahora Fernández Mañueco gobernará Castilla y León con Vox. Y es que esa es otra. Tantas energías gastadas por parte del PP en demonizar a Vox para acabar haciendo caso a sus exvotantes... Hubiera pasado lo mismo con Teodoro.

Es notorio que a Alberto Núñez Feijóo no parece afectarle mucho lo que diga el PSOE sobre pactar con Vox. Tampoco es que muestre un gran entusiasmo, precisamente. Sería mucho decir que la noción de la "realpolitik" vuelve al PP. Además, el peor sentido del término es patrimonio del PSOE. Por primera vez en España gobernarán juntos PP y Vox. Existe la remota posibilidad de que el próximo Gobierno de España tenga el mismo tinte, pero antes de que eso suceda habrá tenido que fracasar la maquinaría propagandística de la izquierda. Abróchense los cinturones. "He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser".