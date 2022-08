Son jornadas muy importantes para los argentinos, porque hay una fuerte percepción en la sociedad que se palpa en las calles, acerca de qué se puede tener un país con Justicia.

A pesar de los aprietes, las amenazas de movilización, las acusaciones de lawfare, los amagos de destitución de la Corte, los insultos, aún con todo lo que ha pasado durante estos años, la justicia avanzó en primera instancia.

Frente a tanta inestabilidad producida por un gobierno débil, que se suicida en peleas intestinas y deja en el desamparo a todo el pueblo argentino, lo importante es saber que nuestro país tiene jueces, fiscales y una Corte Suprema que a la hora de decidir, lo hace de manera independiente más allá de las presiones.

Estoy convencida de la inmensa importancia real y simbólica que tiene para los argentinos de cualquier parte del país, saber que hay instituciones democráticas que se abrazan a los principios republicanos, haciendo su trabajo. Es fundamental en estas oscuras horas del desgobierno populista, esta firmeza institucional, porque el país necesita una justicia que sea independiente que dé señales inequívocas de que no es una justicia del poder, sino que es la del pueblo, la de la ley, por eso creo que se ha dado un paso muy importante.

La reacción del gobierno, es la típica reacción que ha tenido siempre, la de querer convertir en causas políticas, los juicios de corrupción, los juicios de robo del dinero de la gente, de los impuestos, de las obras no realizadas, de las escuelas que hoy no están. Cuando se roba el presupuesto, no es causa política, es un fraude al Estado, es además, según han investigado los fiscales, una asociación ilícita por haber construido empresas a la medida de lo que quería el poder, un ducto de dinero que salió para la familia Kirchner y para sus amigos. Falta el veredicto de los jueces y debemos ser respetuosos al respecto, aunque las pruebas son abrumadoras, la justicia aún no ha determinado culpabilidades y nosotros no debemos influir en esa decisión.

Esto que hemos escuchado todos los argentinos en boca de los fiscales con la claridad y contundencia, que se han expresado respetando las normas procesales, es realmente un aire fresco para un país que necesita justicia.

Nosotros como republicanos que somos, vamos a esperar las instancias del juicio y la opinión final, pero creemos que el día de hoy, este 22 de agosto de 2022, es un día histórico, un antes y un después de la justicia Argentina", ya que es la primera vez en nuestra historia, que son juzgados dirigentes políticos mientras ejercen sus funciones de gobierno.

Están amenazando con la desesperación habitual de quien no tiene razón. Ponen en vilo al país en medio de la crisis generalizada que ellos mismos han producido con sus peleas internas y su infinita incapacidad para gobernar.

Tan hundidos en su relato fantasioso están, que creyeron que con los golpes de puño de Cristina sobre la mesa en pleno juicio, los insultos que el país entero vio y escuchó que profirió contra el Tribunal Oral, y que con la idea del lawfare, iban a lograr amedrentar la justicia. No lo lograron, ahora viene la segunda parte, ahora quieren amedrentar al Tribunal, y seguramente también a la Corte Suprema, porque están pidiendo su destitución.

Son antidemocráticos, están diciendo con terquedad fanática que, "diga lo que diga la justicia, nosotros vamos a salir a la calle". Pero acá hay un pueblo, el pueblo argentino, que sabe que sin justicia no se puede vivir. Por eso les sugiero que no amenacen, porque el pueblo saldrá en paz a la calle a defender a la justicia independiente, como lo viene haciendo.

Durante los años que estuve al frente del Ministerio de Seguridad, me puse un objetivo que fue patrimonio de todos mis colaboradores de entonces. Ante cada circunstancia enfrentando al narcotráfico, ante cada acción enfrentando al delito, pensé siempre que en la Argentina, el que las hace, las paga.

En ese país de gente honesta y de trabajo que se pone de pie firmemente, es en el que quiero vivir. Hacia ese objetivo voy y pongo todo mi empeño.

Patricia Bullrich es presidenta de Propuesta Republicana (PRO)

Entrevista de Federico Jiménez Losantos a Patricia Bullrich