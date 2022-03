Ommmm... Mantra de sobra

Con los cubanos en general hay que tener mucha paciencia. A algunos les ha dado por negar la guerra e invasión de Ucrania por Rusia, y otros juzgan por un pasado –que en parte no le corresponde– al presidente ucraniano, Volodímir Zelenskyi; que si actorzuelo, que si represor y criminal contra los rusos en el pasado. Vamos a ir como Jack el Destripador, por partes.

Zelenski llegó en 2019 como presidente de Ucrania a enfrentar un conflicto separatista y territorial muy localizado que duraba desde el 2014.

Por otro lado, cuando un autócrata, en este caso Vladímir Putin, amenaza con la bomba nuclear, nadie crea que irá a sobrevivir para contar tonterías en Facebook. Desde que apriete el botón se acabó todo.

O sea, recuerden: mientras el autócrata hablaba por teléfono con un presidente y prometía que no continuaría bombardeando, lo hizo. Contra inocentes. Me da igual si lo creen o no. Aquí viven ucranianos y gente que nos cuenta de sus familias. Son testimonios de primera mano. Y los refugiados han empezado a llegar a Francia.

De modo que, viendo lo que estoy viendo, me importa poco a quién tiene enfrente este criminal, incluso si ha declarado a Fox News que es un defensor del Nuevo Orden Mundial y que está luchando por eso. Lo que debe importar de inmediato son las víctimas provocadas por el autócrata, que es quien está bombardeando y matando sin piedad. Lo del otro habrá tiempo para verlo después, si es que queda un después bajo la demencia asesina del autócrata.

De tal forma, afirmo lo siguiente: nadie merece esto. Pero mucho menos en nombre de algo que ya no se puede echar atrás ni recuperar. Porque no tiene remedio.

Para mí el gran culpable es Joe Biden con su debilidad (por llevarlo suave). Y, sin embargo, quien asesina ahora a inocentes no es él.

Tampoco Trump se va a ir de rositas. Porque no ha cumplido nada de lo que prometió. Y los que se quedaron en sus casas esperando por el milagro y todavía andan entretenidos en eso, de ninguna manera me vengan con lecciones de nada. Por cierto, Trump se vanaglorió en su más reciente discurso de haber aportado armamento pesado a Zelenski, no hace mucho.

Los ucranianos no se quedaron en sus casas. Están en las calles defendiendo su país. No den lecciones aquellos que se quedaron contemplando por los canales hispanos (dado que sólo chapurrean malamente su propio idioma) cómo les robaron el voto.

Sí, hay que eliminar a Putin, como escribió Juan Abreu en Emanaciones, y lo apruebo. Es obvio. Pero también al viejo chocho por el que algunos prefirieron votar. No me vengan con que sólo hay que borrar un problema. En este planeta –si quieren que sobreviva al cambio climático de basura que sobreponen como pretexto para todo– son varios los problemas a borrar.

Por cierto, ahora mismo la pandemia del PCCh apenas existe. Pero para algunos nunca existió, es una gripe. Pese a los millones de muertos.

La vacuna es agua y no se la ponen. Será porque es agua. Porque bien que se pusieron todas las vacunas soviéticas que les obligaron a pincharse en Cuba. Entonces, a desprestigiar a los que se la pusieron; aunque los que desprestigian (varios de ellos) se la hayan puesto a escondidas. Incluso si los que se la pusieron dando la cara lo hicieron para poder trabajar y mantener a sus familias. No importa, atácalos, es tu misión en este mundo.

La guerra en Ucrania tampoco existe, añaden. Son "fuegos artificiales", aunque caigan escuelas y hospitales con niños enfermos de cáncer que morirán sin tratamiento, como ha dicho el cancerólogo que los atiende en un refugio en el interior de una de las arterias del Metro de Kiev.

Por ese camino ninguna guerra existió; y los españoles no murieron por miles bajo la influenza sino por jodidos mentirosos que son. Porque sólo estos todólogos poseen la verdad.

Ommmmmmmm. De cuánta paciencia hay que armarse.

Si hubo –como cuentan que hubo– tantos muertos en el Donbass bajo los bombardeos ucranianos contra los rusos, y hasta víctimas rusas como resultado de experimentos químicos, ¿por qué nadie lo denunció a su debido tiempo?

¿Por qué no lo denunciaste, tú, todólogo?

Que a los muertos ucranianos de ahora se les justifique con los de ayer quiere decir que a estos todólogos no les importan las víctimas. Les importan los bandos y sus jefes.

Recuerden también que a Vladimir, ese amigo del castrismo, lo llaman Polonio Putin, por la habilidad que tiene en desaparecer periodistas y opositores envenenándolos. ¿O va a ser que ahora es el bueno de la película, después de lo que manifestó en contra de los manifestantes pacíficos del 11-J en Cuba y de que dio su apoyo total al régimen? ¿Olvidaron ya los 30 años de invasión soviética a la isla, cuando este tipejo era un mandón matonesco de la KGB, que es lo que sigue siendo?

No lo olviden, porque Polonio –al parecer el héroe del todólogo– ha amenazado con destruirnos a todos, incluido al todólogo y a su familia, al mundo entero, con armas nucleares. Cuando lo haga nadie podrá recordar siquiera que se ha equivocado de boca (no de cerebro, ¿cuál…?), porque cuando les robaron el voto se quedaron muy calmados/as y callados/as o hablando cáscaras en Facebook. Como siguen haciendo hoy.

En cuanto al "siniestro" pasado de Zelenski que le pintan como actor: bueno, nadie es perfecto. Ronald Reagan fue un actor maravilloso a escala internacional desde la presidencia de Estados Unidos, cuando todavía era la gran potencia que fue, y un mediocre en la gran pantalla (aunque algunas de sus películas me gustan).

No conozco la carrera actoral de Zelenski, pero ahora mismo está guiando a su pueblo hacia la defensa del país y evitando lo peor, que haya más víctimas; y no lo hace desde afuera ni desde dentro ni con un girasol o una rosa en la mano y la maleta preparada detrás para huir en un automóvil con chapa de diplomático hacia España. No, desde el interior con un arma en la mano, junto al pueblo ucraniano. Que Zelenski fue actor, sí, ¿y? Hasta hay por ahí rodando un vídeo de él haciendo de mariquita con tacones, lo que no minimiza en nada su actuación actual.

A mí Donald Trump, al inicio, me caía como un saco de cemento, y poco a poco fue demostrando que de ser un negociante hipermillonario que le encantaba recholatearse con la jet set de Hollywood y salir hasta en numerosas películas como figurante (vulgaridad que comparte con Fidel Castro, que también hizo de extra o figurante en al menos dos películas de Hollywood, una de ellas Baile de sirenas, como protagonista Esther Williams), y restregarse con el matrimonio Clinton, cuando votaba demócrata y les daba dinero por un tubo y siete llaves a ese partido y a la parejita con cementerio privado para sus sucesivas postulaciones, se transformó en el estadista que consiguió la mejor economía que tuvo Estados Unidos en largo tiempo, en el presidente que no produjo ninguna guerra y que mediante la diplomacia logró una relativa paz mundial con los chinos, los rusos y los norcoreanos, que se dice rápido y fácil. A mí me hubiera gustado que enviara drones al Comité Central de Cuba, pero no lo hizo; firmó la tercera cláusula de la Ley Helms-Burton, y con esa migaja los cubanos lo adoraron. A la gente hay que juzgarla por lo que hace en el momento en que debe hacerlo, sobre todo en política. Y Trump no hizo todo lo que pudo haber hecho.

En cuanto a banalizar a los muertos y los bombardeos de parte del "afán imperialista ruso" (como dice un amigo y razón lleva), porque "Europa sigue con la mentalidad de Guerra Fría" y que la OTAN no debiera existir… mejor me callo… Pero miren que agrada y emborracha a estos cubanos indolentes e ignorantes que de Europa saben tan poco hablar mierda y menospreciarnos y despreciar la historia de Europa con sus dos Guerras. Por cierto, a la segunda USA llegó de último; si bien fueron indispensables, también si no hubiera existido una Resistencia, más Inglaterra y los Aliados, poco hubieran podido haber hecho. El mundo estaría hablando alemán y ruso sin la OTAN, por cierto. Porque USA, con sus complejos, hasta ahora sólo ha servido para ir anunciando crónicas de guerras cada vez más perdidas y muy poco higiénicas; en lugar de limpiar de cuajo, riegan la mojonería por doquier.

En cuanto a lo de que sólo el tiempo… Claro. Por eso: Ommmmmmm. Mucho mantra, de sobra, frente a la costra casposa de los que todavía esperan por el Titán.