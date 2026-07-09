La ola de calor acaba este jueves pero el calor extremo continuará

La intensa ola de calor encara este jueves su última jornada, aunque el alivio será solo parcial. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los termómetros continúen marcando valores muy elevados durante los próximos días en buena parte del tercio este peninsular, mientras una masa de aire frío en altura favorecerá la aparición de tormentas localmente fuertes en varios puntos del norte y del interior.

Según la previsión de la Aemet, las temperaturas máximas volverán a superar los 36 y los 39 grados en gran parte de la Península y en el sur de Gran Canaria, con la excepción de las zonas de mayor altitud, el área cantábrica y el litoral de Alborán. En áreas especialmente castigadas por el calor, como los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, además del litoral de Valencia y Murcia, el sur de Huesca y Lérida y Baleares, los registros podrán situarse entre los 39 y los 42 grados.

Las noches tampoco ofrecerán demasiado alivio. Las mínimas permanecerán por encima de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el suroeste peninsular, el valle del Ebro y Canarias. En algunos puntos, como los valles del Ebro, Tajo y Guadalquivir o la vertiente sur de las islas Canarias orientales, los termómetros ni siquiera bajarán de los 25 grados.

Diez comunidades, en aviso naranja

El episodio de calor sigue obligando a mantener activados numerosos avisos meteorológicos. Un total de catorce comunidades autónomas permanecen este jueves bajo alerta por temperaturas extremas, tormentas o ambos fenómenos. De ellas, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana están en nivel naranja por riesgo importante.

La evolución de las temperaturas será desigual según la zona. Las máximas descenderán en el cuadrante suroeste y en la mitad sur de Galicia, mientras aumentarán en el Cantábrico oriental y apenas variarán en el resto del país. En cuanto a las mínimas, bajarán en Andalucía occidental, aunque se mantendrán estables o incluso subirán ligeramente en otras regiones. En Canarias se espera un descenso térmico, que podría ser notable en algunos puntos, mientras que en Baleares los valores irán al alza.

Tormentas fuertes en el norte y el interior

La llegada de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera incrementará la inestabilidad durante la jornada. El organismo prevé el desarrollo de nubosidad de evolución y la formación de chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior y el cuadrante noreste peninsular.

Las precipitaciones más intensas podrán registrarse en el sistema Ibérico, los Pirineos, el alto Ebro, el noroeste de Castilla y León y Navarra. En estas zonas no se descartan rachas muy fuertes de viento, lluvias de gran intensidad e incluso episodios puntuales de granizo de gran tamaño.

En el resto de la Península y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo en el Cantábrico, donde persistirá la nubosidad baja. En Canarias se esperan nubes en las vertientes norte de las islas y cielos poco nubosos en el sur, mientras que Galicia y el litoral cantábrico podrían comenzar el día con brumas matinales.

Respecto al viento, predominarán los de componente sur y de intensidad floja en la Península. En el litoral mediterráneo continuará el régimen habitual de brisas.