España afronta otro día de calor intenso y tormentas en varias zonas

El calor volverá a ser protagonista este martes en buena parte de España, con temperaturas máximas que superarán los 35 grados en amplias zonas y que podrán alcanzar los 40 en el valle del Guadalquivir. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también prevé tormentas que pueden ser fuertes en el Pirineo oriental y zonas próximas, con granizo y rachas de viento muy fuertes.

Los avisos meteorológicos afectan a varias comunidades por temperaturas elevadas y, en algunos casos, por fenómenos tormentosos.

Tormentas con granizo en el Pirineo

El principal riesgo por fenómenos tormentosos se concentrará en el Pirineo oriental y zonas aledañas. Durante la tarde se formará nubosidad de evolución en las montañas del norte peninsular y en el tercio oriental, donde podrán registrarse chubascos y tormentas.

En el Pirineo oriental, estos fenómenos podrán ser fuertes, acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes, según la predicción de Aemet. Tanto Andalucía como la Región de Murcia y Cataluña se encuentran en alerta amarilla por tormentas. Además, el territorio catalán también tiene un aviso amarillo por precipitaciones.

La jornada comenzará con intervalos de nubes bajas en Galicia, el área cantábrica, el Alto Ebro y algunas zonas del Mediterránea, con posibles bancos de niebla matinales. La tendencia general será a la apertura de claros, aunque las nubes bajas podrían persistir en algunos litorales de Galicia, el Cantábrico y Alborán.

11/08 00:06 AVISOS MAÑANA | España: temperaturas máximas, lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nubosos o despejados en el resto. Soplará viento alisio, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas. También se prevé la posibilidad de calima ligera en Alborán y en el este de Canarias.

Más de 35 grados en amplias zonas

La estabilidad dominará en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, las temperaturas volverán a situarse en niveles elevados.

Las máximas subirán en las mitades occidental y norte de la Península, con un ascenso localmente notable en el Cantábrico oriental. Los termómetros se mantendrán por encima de 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y del cuadrante nordeste, además de Baleares y algunas áreas de la Meseta Norte.

El episodio será especialmente intenso en Andalucía, donde las máximas podrán superar los 40 grados en el valle del Guadalquivir. También podrán rebasar los 35 grados en otras zonas del sur y del nordeste peninsular, así como en Baleares.

Las noches seguirán siendo calurosas. AEMET prevé noches tropicales, con mínimas que no bajarán de los 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en los archipiélagos. En algunos puntos del litoral mediterráneo, las mínimas podrán situarse incluso por encima de los 25 grados.

El mapa de avisos muestra alertas por temperaturas elevadas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja.