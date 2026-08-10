Lugares increíbles para ver el eclipse que estarán cerrados o restringidos
Un repaso por distintas comunidades autónomas con espacios a los que no se podrá acceder o se recomienda no acudir durante el 12 de agosto de 2026.
Cerro de Santa Catalina
En Gijón, el Cerro de Santa Catalina estará cerrado el 12 de agosto por la preparación de la Noche de los Fuegos.
Observatorio del Ebro
Debido a las reducidas dimensiones de las instalaciones del Observatorio del Ebro —Tarragona—, el día del eclipse no habrá acceso público al recinto. Para que todo el mundo pueda seguir el evento, el Parque Astronómico del Montsec ofrecerá una retransmisión en directo en su canal de YouTube, en colaboración con el Observatorio del Ebro, con imágenes en tiempo real de todas las fases del eclipse.
Parc Natural dels Ports
En el Parc Natural dels Ports no se permitirá el acceso monitorizado. Esta medida para evitar una afluencia masiva de visitantes en un momento de elevado riesgo de incendios forestales y garantizar la seguridad ante posibles emergencias. Los accesos situados en las comarcas del Montsià, Terra Alta y Baix Ebre estarán señalizados y contarán con un refuerzo de la vigilancia por parte de Agentes Rurales, informadores ambientales, guardas y personal de la brigada del parque.
Parc Natural de la Serra de Montsant
En el Parc Natural de la Serra de Montsant también se restringirá el acceso motorizado a varios puntos emblemáticos, entre ellos las ermitas de Sant Joan del Codolar, la Foia y Sant Salvador, además de los entornos de Mas Roger, la Cartoixa d'Escaladei, les Espadelles y los parajes ubicados dentro del parque en los municipios de la Bisbal de Montsant, Albarca y Ulldemolins.
Parque Natural del Cañón del Río Lobos
Ante la elevada afluencia prevista, el Ayuntamiento de Ucero —Soria— ha activado medidas especiales de seguridad, tráfico y control de aforos para proteger los espacios naturales y patrimoniales. El acceso al mirador de La Galiana, el castillo y el mirador de la Torre estará limitado, con restricciones para vehículos y visitantes. Estas medidas buscan evitar colapsos, garantizar la seguridad y preservar enclaves como el Cañón del Río Lobos durante un fenómeno astronómico histórico.
Parque natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión
El Parque natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión es otro de los lugares a lo que la Junta de Castilla y León recomienda no acudir para evitar cualquier concentración masiva en áreas forestales. La lista incluye además dos joyas ecológicas de enorme valor ambiental, como el Acebal de Garagüeta y el Sabinar de Calatañazor, así como otro de los enclaves más visitados de la provincia, el Monumento Natural de La Fuentona. Gran parte de la comarca de Pinares y los llamados Pinares Llanos, entre Almazán, Andaluz, Tardelcuende, Quintana Redonda y Lubia también son espacios a evitar.
San Juan de Gaztelugatxe
Los accesos a San Juan de Gaztelugatxe se cerrarán dentro de un dispositivo especial destinado a evitar aglomeraciones en uno de los espacios naturales más visitados. Según una nota emitida por la Diputación Foral de Vizcaya, ese día solo podrán acceder al enclave las personas que tengan reserva para los turnos de la mañana, y una vez concluidas esas visitas, el islote será desalojado para poner en marcha el operativo. El acceso quedará restringido tanto por Urizarreta como por Ermu, donde se instalarán puntos de control para impedir la entrada al entorno natural durante el cierre.
Torre de Hércules
La Delegación del Gobierno en Galicia ha identificado 29 enclaves donde no se recomienda observar el eclipse solar por motivos de seguridad, accesibilidad, evacuación, riesgo ambiental o falta de servicios. En A Coruña, las restricciones afectan a la Torre de Hércules, las Islas de San Pedro, Dos Furnas (Oleiros), el Mirador de Cabana, A Berberecheira, la playa de Carnota y el Monte Pindo. En Ourense, el único punto vetado es la pista de montaña del mirador de San Martín, en A Rúa. Las autoridades buscan así prevenir incidentes ante la elevada afluencia prevista durante el fenómeno astronómico.
Mirador Tixoso
La provincia de Lugo concentra la mayoría de las zonas con restricciones ante el eclipse. En Alfoz, afectan al castillo de Castrodouro; en Barreiros, a A Anguieira, Monte Comado, Monte Cornería, Monte Pebanor, Santo Estevo do Ermo y la playa Pedrido. También habrá limitaciones en Monforte, O Vicedo, Sarria y Xove, donde se incluyen miradores, puentes, playas, acantilados y otros enclaves turísticos. En Pontevedra, las restricciones afectan a Xestoso y la Fervenza do Toxa, en Silleda, y al Monte da Guía, en Vigo.
Monumento natural del Camí dels Pelegrins de les Useres
La Generalidad ha declarado el nivel 3 de preemergencia, el máximo previsto frente al riesgo de incendios forestales, en toda la Comunidad Valenciana durante el 12 de agosto. La medida supondrá en la provincia de Castellón el cierre de sus seis parques naturales y del monumento natural del Camí dels Pelegrins de les Useres, además de restricciones al tránsito por terrenos forestales y una prohibición general del uso del fuego.La decisión afecta a los parques naturales de Tinença de Benifassà, Serra d’Irta, Penyagolosa, Prat de Cabanes-Torreblanca, Desert de les Palmes y Serra d’Espadà, que permanecerán cerrados durante toda la jornada.
Parque Natural de l'Albufera y la Devesa
En Valencia, la alcaldesa, María José Catalá, ha confirmado que el Parque Natural de l'Albufera y la Devesa permanecerán cerrados durante toda la jornada del eclipse, impidiendo el acceso al público para contemplar el fenómeno desde este enclave. Además, afectará a los parques naturales de Puebla de San Miguel, Sierra Calderona, Hoces del Cabriel, Chera-Sot de Chera y Turia.
Finca Valdeloshielos
Desde Tres Cantos, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger zonas especialmente vulnerables al riesgo de incendios, como el Monte de El Pardo, se establecerán medidas para restringir el acceso y regular la movilidad. Entre ellas, se prohibirá expresamente la entrada de vehículos a la finca de Valdeloshielos, con el fin de minimizar cualquier riesgo que pueda comprometer la conservación de este espacio.