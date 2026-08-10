Lugares increíbles para ver el eclipse que estarán cerrados o restringidos

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San Juan de Gaztelugatxe

Los accesos a San Juan de Gaztelugatxe se cerrarán dentro de un dispositivo especial destinado a evitar aglomeraciones en uno de los espacios naturales más visitados. Según una nota emitida por la Diputación Foral de Vizcaya, ese día solo podrán acceder al enclave las personas que tengan reserva para los turnos de la mañana, y una vez concluidas esas visitas, el islote será desalojado para poner en marcha el operativo. El acceso quedará restringido tanto por Urizarreta como por Ermu, donde se instalarán puntos de control para impedir la entrada al entorno natural durante el cierre.