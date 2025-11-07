Del asado tradicional a la freidora de aire: cómo disfrutar de las castañas este otoño

El otoño transforma el paisaje con colores cálidos y una atmósfera que invita a la calma. Las temperaturas comienzan a descender y los alimentos de temporada regresan a los mercados. Sopas, guisos y productos como las setas, las calabazas y las castañas ganan protagonismo en las mesas. Esta estación también marca el inicio de una alimentación más reconfortante y rica en sabores. Tradición y naturaleza se combinan en cada ingrediente.

Entre los alimentos más representativos del otoño, destacan las castañas por su aroma inconfundible y su versatilidad en la cocina. Su sabor dulce y su textura suave las convierten en un ingrediente ideal para recetas tanto dulces como saladas. Además de consumirse asadas, también se utilizan en cremas, rellenos y postres tradicionales. Son un símbolo de esta estación en muchas regiones. Su presencia anuncia la llegada definitiva del frío.

Cómo cocinar castañas

Las castañas son uno de los frutos más esperados del otoño y su preparación admite múltiples variantes. La forma más tradicional consiste en asarlas sobre una sartén con agujeros -idealmente al fuego-, lo que potencia su sabor ahumado. También pueden hornearse, cuidando de hacerles un pequeño corte en la cáscara para evitar que estallen. Hervidas en agua con sal adquieren una textura más blanda y suave. Cada método ofrece un matiz distinto en aroma y consistencia.

Otra opción práctica es cocinarlas al vapor, lo que facilita pelarlas sin que pierdan su forma. En los últimos años, su preparación en la freidora de aire ha ganado popularidad por ser rápida y limpia. También pueden utilizarse en purés, combinadas con leche o mantequilla, como base para platos más elaborados. En repostería, se emplean para elaborar cremas, bizcochos o marron glacé. La variedad de técnicas refleja la riqueza culinaria de este fruto de temporada.

Trucos para que duren más tiempo

Las castañas, al ser un fruto fresco, tienden a perder humedad y sabor si no se conservan adecuadamente. Una de las formas más eficaces de alargar su vida útil es guardarlas en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Evitar el contacto con la humedad es clave para prevenir la aparición de moho. En ambientes muy cálidos, pueden echarse a perder en pocos días.

Para mantenerlas durante más tiempo, una opción recomendable es conservarlas en la nevera dentro de una bolsa de tela. Este tipo de almacenamiento ayuda a mantener su frescura sin acumular humedad. También pueden colocarse en una caja de cartón con agujeros para facilitar la circulación del aire. Lo importante es evitar los envases plásticos herméticos, ya que aceleran su deterioro.

Otra alternativa es congelarlas, ya sea crudas o previamente cocidas, según el uso que se les quiera dar. Si se congelan crudas, conviene hacerles un pequeño corte antes de guardarlas. Una vez cocidas, deben dejarse enfriar por completo antes de empaquetarlas. De esta forma, pueden conservarse durante varios meses sin perder su sabor característico.