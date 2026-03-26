Graban a una ardilla 'vapeando' en un parque de Londres

Una imagen tan insólita como llamativa ha dado la vuelta a las redes sociales en los últimos días: una ardilla fue grabada en un parque del sur de Londres mientras manipulaba un cigarrillo electrónico abandonado en el suelo.

Según recoge el diario británico The Telegraph, el vídeo fue captado por un paseante que no dudó en compartirlo, sorprendido por la actitud del roedor. En las imágenes se puede ver cómo la ardilla examina el objeto con curiosidad, lo gira entre sus patas y lo lleva a la boca en varias ocasiones, en una escena que, por su parecido con el gesto humano, ha sido interpretada por muchos como si la ardilla estuviera "vapeando".

🔥🚨BREAKING: Squirrels have been spotted vaping e-cigarettes due to mistaking their fruity scents for food. "Eating a vape isn’t part of their natural diet. The components aren’t something they encounter in nature," said red squirrel expert Craig Shuttleworth. "You don’t want… pic.twitter.com/brCR34APh4 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 24, 2026

Este tipo de comportamiento no resulta extraño en estos animales, conocidos por su carácter inquieto y su tendencia a investigar cualquier objeto que encuentran en su entorno. En cualquier caso, la escena ha provocado todo tipo de reacciones en internet, desde bromas hasta comentarios sorprendidos por lo inusual de la situación.

"Lo más razonable es asumir que el váper es mucho más atractivo para ellas que un cigarro normal que no tiene ese sabor afrutado", explicó Craig Shuttleworth, experto en ardillas en la Universidad de Bangor al periódico británico. "No queremos que los animales ingieran nicotina. De normal, en la naturaleza no se encuentra, al igual que muchos otros químicos. No es algo a lo que deberían estar expuestos", lamentó.