¿Te apellidas Moreno? Este es el curioso origen de tu familia

El apellido Moreno es uno de los más comunes en España y su historia refleja parte de la evolución social y cultural del país. Presente en la literatura de autores como Cervantes o Quevedo, y extendido por gran parte del territorio, su origen se remonta a la Edad Media y a una palabra latina con un significado muy concreto.

Un origen ligado al color de piel o cabello

El apellido Moreno procede del latín maurus, utilizado para referirse a "de color oscuro", en relación con la piel o el cabello. Con el tiempo, esta forma evolucionó en el latín medieval hacia maurinus, que ya se asociaba a personas de tez más oscura.

En ese contexto, "Moreno" funcionaba como un apellido descriptivo, del mismo modo que otros como Blanco, Delgado o Calvo, muy habituales en la formación de apellidos en la Península Ibérica.

Expansión en la Edad Media

Durante la Edad Media, este tipo de apellidos convivían con otros de origen patronímico o geográfico. En el caso de Moreno, su uso se extendió especialmente entre poblaciones vinculadas a Al-Ándalus y a los movimientos de cristianos mozárabes que se desplazaban hacia los reinos del norte.

Según el texto histórico, estos cristianos eran identificados como "maurinus" por su procedencia sureña y sus rasgos físicos, lo que contribuyó a la consolidación del apellido en distintos territorios de la península.

Con el paso del tiempo, el apellido se difundió por los reinos de León, Castilla y Aragón, y más adelante también entre conversos judíos y moriscos durante los siglos XVI y XVII.

Expansión, variantes y evolución

Hoy, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2024, Moreno es el 13º apellido más común en España, con más de 323.000 personas que lo llevan como primer apellido.

Su presencia es especialmente destacada en la mitad sur de la península, con mayor densidad en provincias como Badajoz, Jaén, Granada y Albacete, aunque también aparece con fuerza en zonas del norte como La Rioja o Barcelona. El apellido también cuenta con ramificaciones históricas que lo vinculan a distintas regiones y familias que llegaron a América durante la expansión española, donde el apellido continuó su difusión.

A lo largo del tiempo, Moreno ha dado lugar a otras variantes como Moro, Morales o Morata, además de equivalentes en otros idiomas. En portugués, por ejemplo, se relaciona con apellidos como Moura o Mourinho, mientras que en inglés su equivalente sería Brown.