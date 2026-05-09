El 'oro' que tiras al fregadero cada vez que cocinas pasta

El agua que queda tras hervir pasta, arroz o patatas suele desecharse sin plantearse sus posibles usos, pero en su composición se conservan restos de almidón y minerales procedentes de los alimentos. Ese contenido ha llevado a que se explore su reutilización en distintos ámbitos domésticos, siempre que no haya sido salada ni mezclada con grasas durante la cocción.

Un apoyo en la cocina con textura y consistencia

Durante la cocción, parte del almidón pasa al agua y le da una ligera densidad. Esa característica permite incorporarla en pequeñas cantidades a preparaciones culinarias para ajustar textura o mejorar la integración de ingredientes.

Su uso más habitual se encuentra en salsas, donde ayuda a dar una consistencia más ligada sin necesidad de añadir harinas u otros espesantes. También puede emplearse como base parcial en sopas o guisos, aportando una textura más cremosa en el resultado final.

En el jardín y la limpieza del hogar

Una vez enfriada y sin sal, el agua de cocción puede utilizarse para el riego de plantas. Su contenido en minerales como potasio, magnesio o fósforo actúa como complemento del agua habitual de riego.

El almidón presente favorece la actividad de los microorganismos del suelo, lo que contribuye a mejorar su estructura y la absorción de nutrientes. Su uso se recomienda de forma ocasional, alternándolo con riegos convencionales para evitar acumulaciones en el sustrato.

En el ámbito doméstico, este líquido también puede emplearse como apoyo en tareas de limpieza. Su textura ayuda a desprender restos de grasa en utensilios de cocina antes del lavado habitual, facilitando la limpieza posterior.

En superficies no delicadas, puede utilizarse como complemento en la eliminación de residuos ligeros, reduciendo en algunos casos la necesidad de productos más agresivos.

Otros líquidos de cocción con aprovechamiento

No solo el agua de pasta puede reutilizarse. La cocción de legumbres genera un líquido con proteínas y almidón que puede utilizarse en cocina como sustituto de claras en ciertas recetas. El agua de espárragos o de huevo cocido también contiene minerales que pueden incorporarse al riego de plantas en usos puntuales.

El punto clave está en su correcta utilización: siempre enfriada, sin sal y en cantidades moderadas, para evitar efectos no deseados en plantas o preparaciones.