Qué plantar en tu huerto en mayo y junio para una gran cosecha

Con la primavera plenamente asentada y el verano cada vez más cerca, mayo y junio representan uno de los momentos más importantes del año para cualquier aficionado al huerto. Es la etapa en la que se abandonan definitivamente los cultivos de frío y comienza la gran temporada de las hortalizas de verano.

Tomates, pimientos, berenjenas, calabacines o sandías encuentran ahora las condiciones ideales para crecer con fuerza gracias al aumento de las horas de sol y al ascenso estable de las temperaturas. Sin embargo, los expertos advierten de que esta "ventana de oro" no dura para siempre: plantar demasiado tarde puede dificultar el arraigo por culpa del calor extremo de finales de junio y julio.

El momento clave del huerto de verano

Durante mayo y junio, el suelo alcanza una temperatura mucho más favorable para las especies que necesitan calor constante. Esto permite que las raíces se desarrollen con menos estrés y acelera enormemente el crecimiento de los cultivos.

Además, la combinación de días largos y temperaturas suaves favorece tanto la germinación como la futura fructificación.

Por eso, muchos horticultores consideran este periodo como el auténtico arranque de la temporada fuerte del huerto.

Tomates, los reyes del verano

El tomate sigue siendo el cultivo estrella de estas fechas. Aunque muchas variedades pueden sembrarse antes en semillero, mayo suele marcar el momento ideal para trasladarlas al terreno definitivo.

Los expertos recomiendan elegir zonas con al menos seis horas diarias de sol directo y utilizar tutores desde el principio para evitar que el peso de la planta termine doblando los tallos.

Además, conviene aplicar compost antes del trasplante y mantener una buena ventilación entre plantas para prevenir hongos durante los meses más cálidos.

Pimientos y berenjenas: amantes del calor

Si el tomate necesita temperaturas suaves, pimientos y berenjenas exigen todavía más calor.

En buena parte de la meseta y el norte peninsular, junio suele ser incluso mejor mes que mayo para trasplantarlos, ya que las noches frías pueden ralentizar mucho su crecimiento.

Estas especies requieren riego constante, abundante exposición solar y protección frente a cambios bruscos de temperatura durante las primeras semanas.

Una vez arraigadas, suelen convertirse en algunos de los cultivos más resistentes y productivos del verano.

El crecimiento explosivo de calabacines y pepinos

Las cucurbitáceas protagonizan otra de las grandes campañas del huerto de verano. Calabacines, pepinos, melones y sandías encuentran en mayo y junio el momento perfecto para despegar.

Su crecimiento es extremadamente rápido y muchas variedades empiezan a producir apenas mes y medio después de la siembra.

Eso sí, requieren espacio. Son plantas expansivas y conviene dejar suficiente separación entre ejemplares para evitar problemas de ventilación y competencia por nutrientes.

Melones y sandías antes del calor extremo

En las zonas más cálidas del país, especialmente en el sur y el Levante, los agricultores aprovechan mayo para asegurar el desarrollo de melones y sandías antes de las grandes olas de calor.

Estas frutas necesitan muchísimas horas de sol para acumular azúcares, pero el exceso de temperatura durante el arraigo puede dificultar su crecimiento inicial.

Por eso, los especialistas recomiendan no retrasar demasiado la plantación.

Las aromáticas, aliadas naturales del huerto

La jardinería actual apuesta cada vez más por huertos biodiversos y sostenibles. En ese contexto, las plantas aromáticas juegan un papel fundamental.

La albahaca es probablemente la gran compañera del tomate. Además de su valor culinario, ayuda a repeler ciertas plagas y muchos horticultores aseguran que mejora incluso el sabor del fruto.

También destacan otras especies como la lavanda, la citronela o la menta, útiles para crear barreras naturales frente a insectos.

Flores que protegen el cultivo

Más allá de las hortalizas, mayo y junio son también buenos meses para introducir flores funcionales dentro del huerto.

Tagetes y caléndulas son dos de las más recomendadas por los expertos porque atraen insectos polinizadores y ayudan a controlar determinadas plagas del suelo de manera natural.

Este enfoque ecológico gana cada vez más peso frente al uso de pesticidas químicos tradicionales.

El norte y el sur no juegan con las mismas reglas

Uno de los grandes errores de los principiantes es aplicar el mismo calendario de cultivo en toda España.

La realidad climática cambia muchísimo entre regiones. Mientras en Andalucía o Murcia junio ya obliga a pensar en sombreo y riego intensivo, en zonas de montaña o del norte todavía puede haber noches frescas ideales para judías verdes, maíz dulce o patatas tardías.

Por eso, los expertos insisten en adaptar siempre las fechas a las condiciones concretas de cada territorio.

El acolchado, la gran defensa contra el verano

Con la previsión de veranos cada vez más cálidos, el acolchado o mulching se ha convertido en una de las técnicas más recomendadas para estas fechas.

Cubrir el suelo con paja, restos vegetales o corteza ayuda a conservar la humedad, reduce la evaporación y protege las raíces jóvenes frente a los golpes de calor. Además, limita la aparición de malas hierbas y mejora progresivamente la calidad del suelo.

El huerto exige vigilancia constante

Mayo y junio son meses de enorme actividad vegetal, pero también de máxima vigilancia. Las altas temperaturas y el crecimiento acelerado favorecen igualmente la aparición de plagas.

Pulgones, mosca blanca o la temida mariposa de la col empiezan a multiplicarse durante estas semanas. Por eso, conviene revisar regularmente hojas y tallos para detectar problemas cuanto antes.

Porque, en esta época del año, el huerto crece rápido… pero los problemas también.