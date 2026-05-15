El huerto en casa: las hierbas aromáticas más resistentes para tu cocina

Tener un pequeño huerto de aromáticas en la cocina se ha convertido en una de las tendencias más prácticas y saludables del hogar. Más allá de decorar o aportar frescura visual, estas plantas elevan el sabor de las recetas y permiten cocinar con ingredientes recién cortados, mucho más aromáticos que las especias secas comerciales.

Sin embargo, no todas las hierbas soportan igual el ambiente de una cocina, donde los cambios de temperatura, el vapor y la luz indirecta pueden afectar su crecimiento. Estas son las especies más resistentes, útiles y fáciles de mantener en interiores.

La albahaca, la reina del aroma mediterráneo

La albahaca es una de las plantas más apreciadas para cocinar. Su aroma intenso perfuma toda la cocina y combina especialmente bien con platos italianos y mediterráneos.

Necesita abundante luz natural y riegos frecuentes, aunque sin encharcar la tierra. Es perfecta para preparar pesto, ensaladas caprese, pizzas o platos de pasta.

Los expertos recomiendan añadirla siempre al final de la cocción para conservar intactos sus aceites esenciales y su sabor fresco.

Perejil: el clásico imprescindible

El perejil sigue siendo el gran comodín de la cocina española. Fácil de cultivar y muy resistente, puede crecer incluso en zonas con menos luz que otras aromáticas.

Se utiliza en guisos, carnes, pescados, sofritos y salsas, además de aportar vitaminas y minerales como hierro y vitamina C.

La variedad de hoja plana suele ofrecer un sabor más intenso y natural que el perejil rizado tradicional.

Romero y tomillo: resistentes y fáciles de cuidar

El romero y el tomillo son ideales para quienes buscan plantas resistentes y de bajo mantenimiento.

Ambas soportan bien el calor y necesitan poco riego, aunque requieren mucha luz y un drenaje excelente para evitar que las raíces se pudran.

Su uso culinario es muy versátil: carnes asadas, patatas al horno, aceites aromáticos, verduras y estofados ganan profundidad y aroma con apenas unas ramas frescas.

Menta y hierbabuena: frescura instantánea

La menta y la hierbabuena aportan un toque refrescante tanto en bebidas como en platos dulces y salados.

A diferencia del romero, prefieren ambientes algo más húmedos y menos sol directo. Son plantas muy vigorosas, por lo que se recomienda cultivarlas en macetas independientes.

Además de mojitos e infusiones, funcionan muy bien en ensaladas, postres, yogures o recetas de inspiración árabe y mediterránea.

El cebollino, el toque gourmet más fácil de mantener

El cebollino destaca por su elegante sabor suave a cebolla y por su facilidad de cultivo en interiores.

Crece rápidamente y solo necesita humedad moderada y algo de luz natural. La gran ventaja es que puede cortarse continuamente sin dañar la planta, ya que vuelve a brotar desde la base.

Es ideal para terminar tortillas, cremas, ensaladas, quesos frescos o salsas ligeras.

Tres claves para que las aromáticas sobrevivan en la cocina

Buen drenaje: El exceso de agua es el principal enemigo de las plantas aromáticas. Las macetas deben tener agujeros y una capa de piedras o arcilla expandida en el fondo.

Mucha luz natural: La mayoría necesitan entre cuatro y seis horas diarias de luz. Una ventana soleada suele ser suficiente, aunque en cocinas oscuras puede ser útil una lámpara LED de crecimiento.

Podar con frecuencia: Cortar hojas y puntas estimula el crecimiento y evita que las plantas florezcan demasiado pronto, algo que suele volver amargas las hojas.

Además de mejorar el sabor de los platos, las aromáticas ayudan a reducir el uso de sal y salsas industriales en la cocina diaria. También aportan frescura al ambiente y algunas especies, como la menta o el romero, pueden incluso actuar como repelentes naturales de insectos.

Con unos pocos cuidados básicos, un pequeño rincón verde en la cocina puede convertirse en el mejor aliado para cocinar de forma más natural, aromática y saludable.