Irse sin despedirse no es mala educación: la neurociencia explica por qué lo hacemos

Hay fenómenos sociales que cada cultura ha bautizado a su manera. Casi todos los idiomas tienen una expresión para referirse a marcharse de una reunión sin despedirse, lo que ya apunta a que no se trata de un comportamiento anómalo ni reciente. Lo que sí es más reciente es la base científica que lo explica.

Marcharse de una fiesta sin decir adiós no siempre responde a descortesía. Para una parte de la población, guarda relación directa con la forma en que el sistema nervioso procesa la estimulación externa, un mecanismo estudiado desde hace décadas por la psicología de la personalidad.

El cerebro introvertido se satura antes

La explicación más sólida proviene de la teoría de la excitación cortical del psicólogo británico Hans Eysenck, desarrollada en los años sesenta y respaldada posteriormente por múltiples estudios de neuroimagen. Eysenck propuso que los introvertidos presentan un nivel basal de activación cortical más alto, regulado por el sistema reticular activador ascendente, lo que les hace necesitar menos estimulación externa para alcanzar su nivel óptimo de rendimiento. En la práctica, esto significa que un entorno cargado de conversaciones simultáneas, ruido y personas desconocidas genera una sobrecarga sensorial más rápida en personas con rasgos introvertidos que en personas extrovertidas.

Un estudio publicado en PLOS One con 468 participantes confirmó que quienes presentaban mayores niveles de extraversión mostraban menor activación cerebral en estado de reposo, en línea con los postulados de Eysenck. Investigaciones con resonancia magnética funcional han identificado además diferencias en el sistema reticulotalámico y en regiones como la corteza prefrontal dorsolateral, que aparecen más activas de forma crónica en personas introvertidas.

A esto se añade el papel de la dopamina. Según el profesor de psicología de la Universidad de Minnesota Colin DeYoung, los extrovertidos presentan un sistema dopaminérgico más activo, lo que los hace más sensibles a las recompensas sociales y más resistentes a la fatiga en contextos de socialización intensa.

Despedirse tiene un coste cognitivo real

Lo que desde fuera parece un gesto sencillo —agradecer la invitación y marcharse— implica en realidad un esfuerzo de regulación adicional. El psicólogo Roy Baumeister describió el concepto de "agotamiento del ego" para referirse al desgaste progresivo de los recursos mentales dedicados al autocontrol y la gestión emocional. Su modelo describe la fuerza de voluntad como un músculo: cada uso reduce la capacidad para las tareas siguientes. En una fiesta de varias horas, ese recurso puede estar ya muy mermado cuando llega el momento de la despedida, convirtiendo una interacción aparentemente trivial en una exigencia difícil de asumir.

Cabe señalar que la teoría del agotamiento del ego ha sido objeto de debate en la comunidad científica y sus efectos no siempre se han replicado de forma consistente. No obstante, la idea general de que los recursos cognitivos son limitados y se desgastan con el uso cuenta con amplio respaldo en la literatura sobre fatiga mental.

El agotamiento social puede manifestarse como una respuesta emocional y física a la sobreestimulación que deja a la persona sin recursos para continuar interactuando, independientemente de si es introvertida o extrovertida. La diferencia es que, en personas con mayor activación cortical basal, ese umbral se alcanza antes.

Las normas sociales cumplen una función real: transmiten consideración y refuerzan el vínculo con quienes han organizado el encuentro. Pero la psicología de la personalidad lleva décadas documentando que los individuos no responden de forma uniforme a los mismos entornos. Lo que para una persona es un trámite fácil, para otra puede representar un esfuerzo desproporcionado al final de una noche larga. Detrás de una salida silenciosa no siempre hay descortesía; con frecuencia, hay simplemente alguien cuyo sistema nervioso ha llegado antes a su límite.