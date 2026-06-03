Por qué escuchas siempre la misma canción: la neurociencia lo explica

Muchas personas recurren una y otra vez a las mismas canciones, incluso cuando disponen de millones de opciones musicales en las plataformas de streaming. Lejos de ser una simple cuestión de gustos, la psicología y la neurociencia sostienen que este comportamiento responde a mecanismos relacionados con el bienestar emocional, la memoria y la búsqueda de estabilidad.

Uno de los conceptos que explica este fenómeno es el denominado efecto de mera exposición, formulado por el psicólogo Robert Zajonc. Esta teoría sostiene que las personas tienden a desarrollar una mayor preferencia por aquellos estímulos que les resultan familiares. En el caso de la música, escuchar repetidamente una canción hace que el cerebro anticipe sus cambios de ritmo, melodías y letras, generando una sensación de comodidad y seguridad. Diversos estudios han confirmado que la familiaridad musical suele aumentar el disfrute y las emociones positivas asociadas a una canción.

Un refugio frente al estrés

Los expertos explican que las canciones conocidas requieren menos esfuerzo cognitivo que las nuevas. Al saber qué ocurrirá a continuación, el cerebro experimenta una sensación de control que puede resultar especialmente reconfortante en momentos de incertidumbre o tensión.

Además, la música activa circuitos cerebrales vinculados al placer y la recompensa. Por ello, reproducir una canción favorita no solo genera disfrute, sino que también permite recrear sensaciones positivas previamente experimentadas. Esta capacidad convierte determinadas melodías en auténticos refugios emocionales para muchas personas.

La repetición musical también puede cumplir una función similar a la de releer un libro favorito o volver a ver una película conocida. En contextos de estrés o cansancio, la familiaridad aporta estabilidad y ayuda a regular las emociones de forma sencilla y accesible.

Música, recuerdos y emociones

Otro factor clave es la estrecha relación entre música y memoria. Numerosas investigaciones han demostrado que las canciones tienen una capacidad extraordinaria para activar recuerdos autobiográficos, transportando a las personas a momentos concretos de su vida.

Una melodía escuchada durante la adolescencia, un viaje o una relación sentimental puede actuar como un potente desencadenante emocional años después. De hecho, especialistas en neurociencia señalan que la música activa simultáneamente regiones cerebrales relacionadas con la emoción, la memoria y la atención, lo que explica por qué ciertos recuerdos resurgen con tanta intensidad al escuchar una canción determinada.

Sin embargo, repetir canciones no siempre responde únicamente a la nostalgia. Algunas personas disfrutan descubriendo nuevos detalles en cada escucha, desde matices instrumentales hasta significados ocultos en la letra. Según diversos estudios sobre percepción musical, el cerebro sigue encontrando elementos novedosos incluso en canciones muy conocidas, especialmente cuando presentan estructuras complejas.

Lejos de reflejar falta de creatividad o escasa curiosidad, escuchar siempre las mismas canciones suele estar relacionado con procesos psicológicos que ayudan a gestionar emociones, reforzar recuerdos positivos y encontrar momentos de calma en la rutina diaria. Para la ciencia, esas melodías recurrentes son mucho más que entretenimiento, pueden convertirse en una herramienta de bienestar emocional.