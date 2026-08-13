No tire las gafas del eclipse: así puedes conservarlas para los próximos eclipses de 2027 y 2028

El fin del eclipse solar total no obliga a tirar las gafas utilizadas para observarlo. Si se han conservado correctamente y no presentan daños, pueden seguir utilizándose durante los próximos tres años, según explica a EFE el optometrista de Óptica Roma Juan Carlos Mora. Antes de volver a utilizarlas será necesario comprobar que tanto la montura como el filtro se encuentran en perfecto estado.

Durante las semanas previas al eclipse, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE distribuyeron dos millones de gafas homologadas para facilitar una observación segura del fenómeno. Una vez terminado, estas gafas pueden guardarse para los próximos eclipses visibles desde España.

La recomendación es mantenerlas protegidas para evitar que sufran deformaciones. Mora aconseja guardarlas dentro de un sobre y no colocar objetos encima.

"Lo ideal es guardarlas dentro de un sobre y no apoyar nada encima de ellas, no guardarlas debajo de un libro o en un sitio donde estén aplastadas. Que estén lo más lisas posible sin que se aplasten", explica el optometrista.

También conviene mantenerlas en un lugar seco y alejadas de temperaturas elevadas. El calor y la humedad pueden afectar a su estado y comprometer las condiciones del filtro.

Por ello, no basta con guardar las gafas y recuperarlas años después. Antes de cada utilización hay que revisar que no hayan sufrido ningún deterioro durante el tiempo de almacenamiento.

Revisar el filtro antes de volver a usarlas

La revisión debe prestar especial atención a las lentes. Si el filtro presenta rayaduras o perforaciones, las gafas no deben volver a utilizarse. Lo mismo ocurre si la montura está rota o deteriorada.

La precaución resulta especialmente importante porque, durante los días anteriores al eclipse, las autoridades retiraron del mercado hasta siete modelos de lentes que no cumplían las condiciones necesarias para una observación segura.

La recomendación es utilizar únicamente gafas cuya procedencia y certificación puedan comprobarse. Además, aunque el producto sea homologado, debe descartarse si ha sufrido daños desde su adquisición.

El estado físico del filtro es, por tanto, uno de los elementos que determinará si las gafas pueden conservarse para futuras observaciones. Una gafa almacenada correctamente pero deteriorada no debe reutilizarse.

Qué hacer si se quieren tirar

Quienes no quieran conservar las gafas pueden desecharlas separando previamente sus distintos componentes. El modelo utilizado está formado principalmente por una montura de cartón y un filtro que no debe depositarse junto con el papel.

"Para reciclar las gafas habría que separar las lentes del cartón, el cartón lo tiraríamos donde el papel y el cartón, y las lentes en residuos, porque no se pueden reciclar", señala Mora.

De esta manera, el cartón puede depositarse con el papel y el cartón, mientras que las lentes deben desecharse como residuos. La separación permite evitar que los diferentes materiales se depositen conjuntamente.

La otra opción es conservar las gafas y comprobar su estado antes de cada nuevo uso. En ese caso, podrán utilizarse durante los próximos eclipses siempre que el filtro y la montura permanezcan intactos.

Los próximos eclipses visibles desde España

Las gafas todavía pueden tener una utilidad más allá del eclipse recién observado. Los dos próximos eclipses visibles desde España tendrán lugar el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028.

El primero será un eclipse solar total visible como tal en algunas zonas del sur peninsular. El segundo será un eclipse solar anular.

Si las gafas se han conservado adecuadamente y superan la revisión previa a su utilización, podrán emplearse de nuevo en estas dos fechas. Si presentan cualquier daño en el filtro o en la montura, deberán descartarse.