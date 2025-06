Emerge una antigua teoría sobre la desaparición de Madeleine McCann

La última búsqueda de los restos de Madeleine McCann —la menor británica desaparecida en 2007, en el Algarve— realizada la semana pasada por las policías de Alemania y Portugal en Praia da Luz finalizó el viernes sin que hayan trascendido hallazgos significativos. Los agentes peinaron una zona de matorrales próxima a la urbanización Atalaia que pudo ser el campamento del pederasta Christian Brueckner después de que la pequeña fuera raptada mientras dormía en uno de los apartamentos del complejo Ocean Club.

El enclave se encuentra a medio camino entre la que fuera la antigua casa de este depredador sexual (que cumple condena en Alemania por la violar en 2005 a una anciana estadounidense e el Algarve portugués) y el lugar de los hechos (el resort en el que veraneaban los McCann). Y, según informó el diario The Sun, los investigadores localizaron una imagen vía satélite tomada el 22 junio de 2007 (siete semanas después del secuestro de Maddie) en la que aparecería una pequeña carpa blanca que atribuyen a Brueckner dentro una de las viviendas abandonadas de la zona.

Una fuente policial citada por el diario británico aseguró que "Brueckner solía acampar aquí". Por eso Portugal accedió a la petición de la policía alemana que busca a toda costa una prueba que le permita acusar formalmente al único sospechoso de la desaparición y posible asesinato de Madeleine, que está previsto salga de la cárcel el próximo mes de septiembre. De ahí que echaran toda la carne en el asador en esta última búsqueda, en la que utilizaron georadares, motosierras y hasta una retroexcavadora.

El resultado parece ser que no fue el esperado. Y esto ha hecho que haya emergido de nuevo una antigua teoría que explicaría la desaparición de la pequeña, pero que nunca se exploró (posiblemente porque no habría indicios suficientes que fueran en esa dirección) y que ahora recuerda el diario portugués Correio da Manhã: la niña pudo salir en medio de la noche a buscar a sus padres, que estaban cenando con unos amigos en un restaurante de tapas del complejo turístico, y ser atropellada por un conductor ebrio.

La nueva (vieja) teoría

Correio da Manhã afirma que la hermana de un hombre británico alertó en 2018 a la policía del Reino Unido de que el varón y su mujer —una alemana— podrían estar implicados en el caso y que incluso "se solicitó a la fiscalía alemana que autorizara una operación policial encubierta para que intentar que confesara, pero los tribunales se negaron".

La mujer habría definido a su hermano y su cuñada como una pareja de "alcohólicos" y los situó en un café cercano al Ocean Club la noche en la que desapareció la niña de 3 años. Ella cree que la golpearon con el coche y se deshicieron del cuerpo. El periódico portugués señala que incluso un vecino de la pareja declaró ante la policía que los oyó discutir al día siguiente y que el hombre repetía a gritos continuamente "¿por qué la trajiste?".

La desaparición de Maddie

El rastro de la menor británica de perdió la misma noche en la que supuestamente se la llevaron de la habitación en la que dormía con sus hermanos el 3 de mayo de 2007. Desde que en 2008 se descartó la posible participación de los padres en su desaparición, esa ha sido la principal hipótesis que manejan los investigadores. Los pequeños estaban solos y alguien aprovechó esa circunstancia para secuestrar a Maddie.

Su madre ha llegado a reconocer que cree que quien se llevó a su hija sabía que ellos cenaban cada noche con su grupo de amigos tras dejar a los niños acostados, y que hacían rondas por turnos para comprobar que estaban bien y seguían dormidos. Al parecer, cada noche solicitaban tener la misma mesa precisamente porque tenía mejores vistas de los apartamentos y les permitía controlar mejor a los niños.

La investigación de Brueckner

La propia Kate apuntaba este detalle en su libro 'Madeleine: Our Daughter's Disappearance and the continue search for her', publicado en 2011. Un error que el matrimonio —dijo ella— lamentarán "hasta el final de nuestros días". La policía alemana dio por muerta a la pequeña en 2022 y desde 2022 ha centrado las pesquisas en Christian Brueckner.

Se trata de un pederasta alemán con multitud de condenas a sus espaldas y que vivía a menos de 3 kilómetros de los McCann en el momento de los hechos. Recientemente hemos sabido que los investigadores tienen en su poder un disco duro del sospechoso que podrían ver la luz próximamente y conmocionar al mundo.

