Abatido un hombre en Barcelona tras matar a tiros a su hermano y herir a cinco policías

Un tiroteo registrado este martes por la mañana en el municipio de Calldetenes, en la comarca de Osona (Barcelona), ha concluido con dos personas fallecidas —un hombre y su hermano, presunto autor del crimen— y cinco agentes de los Mossos d'Esquadra heridos, dos de ellos de gravedad. Los hechos se han producido en una vivienda situada en la confluencia entre las calles Folgueroles y Torre d’Aigües, junto al cementerio de la localidad. La intervención policial se ha iniciado tras recibir el aviso de que un hombre armado se encontraba atrincherado en el interior del domicilio familiar, desde donde ha abierto fuego contra los agentes.

Crimen previo al tiroteo

Según informaciones recogidas por ElCaso.com y El 9 Nou, el autor de los disparos habría matado previamente a su hermano, con quien convivía en la vivienda. La víctima intentó intervenir para contener una situación de tensión en el interior del domicilio, pero recibió un disparo mortal. Tras el crimen, el agresor se encerró en una habitación con una escopeta y disparó también contra los agentes que se habían desplazado hasta el lugar, lo que provocó un intercambio de fuego. El tiroteo se inició poco después de las 7:00, momento en el que se desplegó un dispositivo especial, con presencia del Grupo Especial de Intervención (GEI), unidades de Seguridad Ciudadana y efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Heridos en la operación policial

Durante el operativo, cinco agentes resultaron heridos. Dos miembros del GEI sufrieron lesiones graves, aunque su estado no reviste riesgo vital. También fue alcanzado un agente en prácticas, que recibió un impacto de bala en el brazo. Otros dos policías sufrieron heridas de menor consideración. A pesar de los intentos de negociación por parte del equipo especializado del GEI, el atrincherado no depuso su actitud y continuó disparando desde el interior. Ante la imposibilidad de resolver la situación por medios no letales, los Mossos accedieron finalmente al inmueble y abatieron al autor de los disparos. Según fuentes citadas por ElCaso.com, el presunto autor del crimen podría haber presentado problemas de salud mental.