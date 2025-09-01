Detenido en Mallorca por encadenar a su pareja y obligarla a cederle su casa y su coche

Un juzgado de Mallorca ha decretado prisión provisional para un hombre detenido en Manacor por la Policía Nacional acusado de retener, encadenar y agredir a su expareja con el objetivo de obligarla a firmar la cesión de un inmueble y un vehículo.

Según informó la Policía Nacional, los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) iniciaron la investigación tras la denuncia presentada por la víctima en Palma. La mujer relató haber sufrido un historial de malos tratos durante la relación, lo que le llevó a romperla. En su testimonio aseguró que había sido agredida, retenida contra su voluntad y sometida a diversas vejaciones.

La víctima señaló que, en uno de los intentos de escapar, su expareja llegó a raparle la cabeza. Los hechos se produjeron en una vivienda de la zona rural de Mallorca, donde residía también la madre del presunto agresor.

En su declaración, la mujer explicó que fue atada con una cadena a la cama y que el hombre la condicionó a firmar un poder notarial para poder recuperar su libertad. La cesión incluía un inmueble y un turismo de alta gama de su propiedad.

Acompañada por un familiar del detenido, la víctima firmó finalmente la cesión ante notario. Tras obtener estos bienes, el hombre la dejó marchar. La mujer se refugió entonces con sus familiares, aunque no presentó denuncia inmediata por miedo a las posibles represalias y amenazas recibidas por parte del agresor y de su entorno.

La localización y el arresto

La Policía Nacional continuó con las pesquisas y descubrió que el hombre estaba bajo un dispositivo electrónico de geolocalización en relación con otra mujer de un municipio de Mallorca, con la que mantenía una orden de alejamiento. La Guardia Civil había recibido aviso de un contacto indebido, lo que supuso un quebrantamiento de dicha medida judicial.

Ante la sospecha de que se movía por la zona del Levante se emitió una requisitoria policial. El arresto se produjo en un control de seguridad a altas horas de la madrugada, cuando efectivos de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Manacor lo interceptaron y le incautaron el vehículo en el que circulaba.

Tras concluir la investigación, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, que dictó prisión provisional por presuntos delitos de malos tratos, quebrantamiento y extorsión.