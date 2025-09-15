Preocupación en EEUU por una joven embarazada que vive como "sirvienta" en el autoproclamado Reino de Kubala

Kaura Taylor, una joven de 21 años originaria de Texas, fue dada por desaparecida hace meses tras abandonar su hogar con su hija de un año. Finalmente ha sido localizada en Escocia, donde vive en un campamento improvisado junto a una pareja que se autoproclama "realeza africana" bajo el nombre de Reino de Kubala.

La joven, que ahora utiliza el nombre de Asnat, se presenta públicamente como "sirvienta" de la reina del grupo y asegura estar ejerciendo como "vientre de alquiler" y estar embarazada para ella. En un video difundido en redes sociales, Taylor pidió a las autoridades británicas que no intervinieran en su situación: "Obviamente no estoy desaparecida. Déjenme en paz. Soy una adulta, no una niña indefensa".

Su madre, Melba Whitehead, ha expresado su preocupación, calificando al grupo de "culto peligroso" y recordando que su hija había soñado con estudiar Derecho. También ha comunicado que la joven padece de problemas de salud mental.

El liderazgo del grupo

El campamento está encabezado por Kofi Offeh, de 36 años y natural de Ghana, que se hace llamar rey Atehene, y su esposa, Jean Gasho, de 42 años y nacida en Zimbabue, que se presenta como reina Nandi. Según su relato, Escocia sería la tierra ancestral de su pueblo, del que habrían sido expulsados hace 400 años.

Offeh asegura ser descendiente directo del rey David y del Mesías, interpretando su estancia en Escocia como parte de una profecía: "Después de 400 años, yo vendré y los devolveré a la tierra prometida. Es un viaje de esperanza, una peregrinación".

El grupo, que se describe como una "tribu perdida de hebreos", mantiene un estilo de vida de autosuficiencia: bañarse en arroyos, dormir en tiendas sin paredes, alimentarse de la naturaleza y declarar que solo reconocen la ley de su Dios, Yahowah.

El choque con las autoridades

El propietario del terreno, David Palmer, ha expresado su "molestia" y ha emprendido acciones legales para desalojarlos. El Tribunal del Sheriff de Jedburgh ha emitido este 12 de septiembre una orden de desalojo inmediata, después de que los campistas ignoraran un aviso anterior que fijaba como fecha límite el 8 de septiembre.

El sheriff Peter Paterson ha explicado que se había agotado la vía del diálogo, mientras que el concejal local Scott Hamilton ha lamentado la falta de cooperación del grupo: "Ignoraron claramente el ultimátum. Es decepcionante, aunque no sorprendente, dado su comportamiento previo".

Durante su estancia, el grupo ha generado división entre los vecinos: mientras algunos expresan preocupación por la seguridad, otros sienten curiosidad por su estilo de vida. Además, el campamento ha sido atacado recientemente por desconocidos que lanzaron piedras contra sus tiendas.

"No nos vamos"

Pese a la orden judicial, Atehene ha reiterado que no abandonarán el lugar: "El Reino de Kubala no puede ser destruido porque contamos con la ayuda del creador. Si el creador quiere que estemos en el bosque, siempre estaremos en el bosque".

De este modo, tres personas acampadas en un bosque de Escocia mantienen un pulso con las autoridades británicas, convencidas de que su presencia forma parte de una misión espiritual y de una profecía ancestral. Mientras tanto, la familia de la joven estadounidense se encuentra