Nueva alerta sanitaria por un brote de ameba 'comecerebros' que deja 19 muertos

El estado de Kerala, en el sur de la India, ha declarado la alerta sanitaria tras confirmarse 19 muertes relacionadas con la meningoencefalitis amebiana primaria en lo que va de 2025. Esta infección es causada por Naegleria fowleri, un parásito presente en aguas dulces cálidas y contaminadas –popularmente conocido como ameba 'comecerebros'. Las autoridades han intensificado las medidas de control y vigilancia ante el repunte de casos detectado en las últimas semanas.

Según el Departamento de Salud del estado, se han registrado al menos 69 casos de esta enfermedad desde comienzos de año. Solo en septiembre se han confirmado 23 nuevos contagios y nueve fallecimientos. La ministra de Salud de Kerala, Veena George, ha señalado que los casos actuales son aislados y no están vinculados a una única fuente de contagio, a diferencia de los brotes de años anteriores que se relacionaban con piscinas o pozos comunitarios.

La enfermedad ha afectado a personas de todas las edades, desde bebés hasta ancianos, y ha dejado de estar circunscrita a zonas concretas, extendiéndose de forma generalizada por el territorio. Por esta razón, ha aumentado el nivel de preocupación tanto en la población como en las autoridades.

Recomendaciones para la población y control ambiental

Las autoridades han ordenado reforzar la vigilancia epidemiológica, clorar diariamente las piscinas públicas, inspeccionar pozos y depósitos de agua, y lanzar campañas de concienciación para que los ciudadanos eviten bañarse en aguas sin tratar.

Entre las medidas de protección recomendadas figura también el uso de pinzas nasales al sumergirse en agua dulce, con el fin de impedir la entrada del parásito por las fosas nasales, su principal vía de acceso al sistema nervioso.

En paralelo, el Departamento de Salud, en coordinación con el Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC), ha iniciado un muestreo ambiental exhaustivo para detectar posibles fuentes de contaminación y evaluar la existencia de nuevas rutas de transmisión.

Un parásito letal y de rápida evolución

La ameba 'comecerebros' afecta al sistema nervioso central tras ingresar al cuerpo por la nariz, habitualmente durante actividades de ocio en aguas dulces contaminadas.

El parásito destruye rápidamente el tejido cerebral, provocando síntomas como fiebre, cefalea intensa, convulsiones y pérdida de conciencia, que en la mayoría de los casos conducen a la muerte en pocos días.

La tasa de mortalidad asociada a esta infección ronda el 95 % a nivel mundial, según datos recogidos por las autoridades sanitarias del estado.

El tratamiento precoz es indispensable

A pesar de la letalidad de la enfermedad, Kerala ha logrado una tasa de supervivencia del 24 %, significativamente superior a la media internacional.

Las autoridades atribuyen esta mejora a una detección temprana de los síntomas y al uso del fármaco antiparasitario miltefosina, que ha permitido salvar la vida de varios pacientes en el estado.

Los expertos continún investigando el comportamiento del parásito y posibles factores ambientales que favorecen su proliferación, con el objetivo de reducir el impacto de futuros brotes.