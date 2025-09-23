Arrestan a la líder de la secta Moon, con presencia en España, por sobornar al anterior Gobierno de Corea del Sur

Hak Ja Han, viuda del reverendo Moon y actual líder suprema de la Iglesia de Unificación —más conocida como secta Moon—, ha sido arrestada en Corea del Sur ante el riesgo de que pudiera destruir evidencias que la incriminaran en los casos de corrupción con los que se la vincula. Está acusada de soborno. Presuntamente habría entregado 72.400 dólares a un legislador a cambio de favores.

Según la investigación, el pago se habría realizado a través de Kweon Seong-dong, del Partido del Poder del Pueblo (PPP), con vistas a que Yoon Suk Yeol resultaría elegido presidente ese año —como ocurrió—. Además, habría obsequiado con un lujoso collar de la marca Graff y varios bolsos de la firma Chanel a la entonces primera dama —Kim Keon Hee—. Los regalos estarían valorados en cerca de 50.000 dólares.

Se sospecha que Han —de 83 años, actualmente— también habría hecho que miles de los seguidores de su Iglesia se inscribieran como miembros del PPP para respaldar la candidatura de Kweon como líder del partido, en 2023. Hay que decir que la lideresa de la secta Moon habría comparecido voluntariamente para ser interrogada antes de su arresto, tras rechazar esa posibilidad hasta en tres ocasiones previas.

La respuesta de Moon

Desde la Iglesia de Unificación han emitido un comunicado en el que tachan la detención de "persecución política" y destacan que Han compareciera ante la fiscalía "con valentía y fe" a pesar de su "avanzada edad" y su "frágil salud". "Conocida como Madre de la Paz" y "considerada una de las líderes religiosas más destacadas en defensa de la paz, la renovación familiar y el diálogo interreligioso", dicen, "el caso ha generado una amplia respuesta en Internet".

"Figuras públicas y millones de ciudadanos en más de 150 países han expresado su apoyo al Dr. Han a través de plataformas digitales, encuentros de oración y foros internacionales", aseguran. "Los comentaristas enfatizan que cuando se cuestiona la libertad religiosa en Corea del Sur, las implicaciones trascienden las fronteras nacionales, lo que podría debilitar los valores democráticos en otras partes", añaden.

Evitan sin embargo dar explicaciones sobre los hechos de los que se acusa a su líder. Se limitan a intentar desacreditar el testimonio que originó la investigación contra ella, que procede —destacan— "de un miembro expulsado, lo que genera dudas sobre la credibilidad y el debido proceso". "Los procedimientos actuales plantean interrogantes sobre el equilibrio entre la autoridad legal y los derechos humanos en Corea del Sur", insisten.

El origen de la secta Moon

El grupo religioso fue fundado en 1954 por el coreano Sun Myung Moon, que falleció en 2012, como Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. "Otra de las sectas que más polémicas han protagonizado en su historia", señala el experto Luis Santamaría del Río en su libro 'A las afueras de la cruz'.

"La trayectoria anterior de Moon incluye una revelación personal de Jesucristo, que le habría encargado completar su misión redentora inacabada por su muerte en la cruz", explica el teólogo. "En 1960 rompió su matrimonio y se casó con Hak Ja Han (1943), denominándose ambos los 'Verdaderos Padres' de la humanidad".

"Tras publicar su libro sagrado, 'El Principio divino', comenzó la expansión mundial de la secta, y en 1971 su sede central se trasladó de Seúl a Estados Unidos", añade. Más tarde, en 1994, pasa a denominarse Federación de Familias para la Paz Mundial y la Unificación. Abandona "una denominación más eclesiástica" para convertirse en "un conglomerado de entidades y asociaciones".

Desembarco en España

El reverendo Moon muere en 2012 y su viuda recoge el testigo del liderazgo del grupo. Para entonces, la secta ya llevaba años operando en España. Desembarcó en 1966, tras una visita del fundador el año anterior en el marco de un gira internacional en la que bendijo Madrid y Barcelona como "tierras santas".

En la década de los70, varios miembros se trasladaron a nuestro país para la implantación y desarrollo de su Iglesia. En paralelo, llegó la empresa Tong Il, S.L., que se vincula a la secta y se dedica a la importación de ginseng y otros complementos alimenticios. En los años 80 ya era común que invitaran a personalidades españolas a sus eventos en el extranjero "y, poco después, comenzaron a organizarlos en nuestro país", señala Santamaría.

"Eso explica que en 1985 el nuncio del Papa en Madrid escribiera una carta al presidente de la Conferencia de Religiosos (CONFER) para alertar sobre la participación de miembros de las órdenes y congregaciones católicas en los actos moonistas", añade. "Como entidad organizadora de muchos de estos eventos se creó la filial española de la Confederación de Asociaciones para la Unidad de las Sociedades Americanas (CAUSA), que fue inscrita en 1985".

Con sede en Madrid, Barcelona y Valencia

La secta cuenta con un importante centro cultural en Madrid donde se desarrollan muchas actividades. Se trata del llamado Espacio Ronda, nacido en 2009. Alquilan las distintas dependencias a grupos de muy diferente en índole. Lo han convertido, advierte Santamaría en su libro, en un cuartel general de las creencias New Age en la capital. Un modelo que en 2016 llevaron a Barcelona y en 2018 a Valencia.

Aunque en número de adeptos no parece que la secta haya logrado ser fuerte en España, su entramado asociativo sí parece serlo. Según informa el teólogo experto en sectas y grupos sectarios, en 1993 inscribieron en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior la Asociación de Mujeres por la Paz Mundial y en 2003 hicieron lo mismo con la Asociación Interreligiosa por la Paz Mundial. Organizan actos moonistas bajo títulos como "taller de espiritualidad" o actividades "por la paz".

En 2008, erigieron la Fundación Peace Dream, con sede en Madrid y fines supuestamente educativos (de promoción de la tolerancia, el diálogo intercultural e interreligioso, alimentación natural, etc). En 2009, por ejemplo, llevó a cabo un torneo de fútbol llamado Copa de la Paz en el que participaron equipos de América, Asia y Europa. Como Federación para la Paz Universal también han convocado distintas marchas. También promocionan la iniciativa "Construyendo el sueño de una familia universal" y el proyectos "Encuentros con el amor".