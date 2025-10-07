Las "frases que no tenían por qué estar ahí" del auto que cierra el caso Biondo en España

El periodista Miguel Ángel, colaborador de esRadio, expresó en la Crónica Rosa de Es La Mañana de Federico, su sorpresa por la forma en que el despacho de abogados de la familia de Mario Biondo ha interpretado la reciente resolución de la Audiencia Provincial de Madrid. Según señaló, existe "estupor y estupefacción absoluta" por el tratamiento que se ha hecho del auto judicial, ya que, a su juicio, "la Audiencia está de acuerdo con la teoría del tribunal y no con la de la familia". Durante su intervención, el periodista explicó que la resolución de la Audiencia madrileña hace un repaso cronológico de los hechos y menciona de forma indirecta la investigación llevada a cabo en Palermo, pero en ningún momento respalda la idea de que no se tratara de un suicidio, como sostiene la familia. "No se ha hecho una interpretación del todo correcta de la resolución", insistió.

En su día se presentó en España una denuncia por asesinato, homicidio o encubrimiento contra Raquel Sánchez Silva, pero el Juzgado de Instrucción la archivó. Posteriormente, la familia recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó el recurso. Según explicó, el tribunal madrileño fundamenta su decisión en que la justicia italiana, a través del tribunal de Palermo, ya había investigado los hechos y no encontró indicios suficientes para considerar que no fuera un suicidio. De este modo, el periodista recalcó que el fallo de la Audiencia no reabre el caso ni contradice las conclusiones de la justicia italiana, sino que ratifica el archivo de la causa en España.

El periodista Alfonso Egea también ha entrado en antena y se refirió a la reciente resolución de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso de Mario Biondo y destacó la necesidad de "darle el beneficio de la duda a un auto que contiene frases que no tenían por qué estar ahí para simplemente rechazar un recurso de reapertura de caso".

Egea explicó que cerrar un caso mediante un archivo provisional o definitivo puede suponer en un futuro "herramientas para que la investigación doblegue la versión oficial". Esto mismo sucedió con el crimen: 12 años después, diferentes estudios "han doblegado para una parte la versión oficial". Sobre la figura del sobreseguimiento libre, Egea subrayó que se trata de "el cerrojazo absoluto a una investigación". Según explica el periodista, "no hubo un juicio; hubo un juez que se atrevió —algo muy raro en materia penal— a firmar un sobreseguimiento libre", lo que generó "la semilla de la estupefacción" entre quienes siguen el caso y la familia.

El periodista recordó que tanto la justicia italiana como la española han intervenido en el proceso. En este sentido, la Audiencia subraya que no se puede juzgar dos veces lo mismo, pero introdujo un párrafo en la página 13 del auto que, según Egea, presenta los indicios aportados por la familia, de los cuales se puede deducir que la muerte no fue suicida. Aclaró que no se trata de una referencia a ninguna otra investigación, sino de una conclusión de las tres juezas independientes. Alfonso Egea señaló que, aunque la Audiencia ratifica el archivo, lo presentado por la familia abre la puerta a que se pueda cuestionar la resolución. "Se les está dando una línea para que decidan si llevar el caso al Tribunal Constitucional", concluyó.

La escena del crimen

Según ha señalado el periodista, "hay unas imágenes terribles que distribuyó la propia familia del cadáver", en referencia a fotografías policiales. Las autopsias se centraron principalmente en el cuerpo, pero no analizaron con detalle el entorno. En los casos de muerte por asfixia, explicó, se espera que haya movimientos reflejos o alteraciones en los elementos que rodean al fallecido, pero en este caso no se registraron desplazamientos en los objetos de la estantería de la que presuntamente colgaba el cable, lo que genera dudas sobre la versión oficial de los hechos.