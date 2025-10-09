Los padres de Mario Biondo, el cámara y exmarido de la presentadora Raquel Sánchez Silva, presentarán un incidente de nulidad ante la Audiencia Provincial de Madrid por presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Su objetivo es llegar al Tribunal Constitucional (TC) y lograr la reapertura de la investigación sobre la muerte del joven, hallado sin vida el 30 de mayo de 2012 en su domicilio de Madrid.

El anuncio lo ha hecho en Barcelona la abogada Leire López, del despacho Vosseler Abogados, durante una comparecencia en el Colegio de Periodistas de Cataluña en representación de los padres del fallecido, Santina D’Alessandro y Pippo Biondo.

La decisión llega pocos días después de que la Audiencia de Madrid emitiera un auto en el que se acoge a la última resolución del Tribunal de Palermo, y en el que las magistradas afirman que la muerte de Biondo "pudo no haber sido un suicidio".

El texto judicial apunta incluso al homicidio como posible causa. En su contenido se recoge que "se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia de una resolución judicial (…) de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte de Biondo no fue suicida".

Pese a estas consideraciones, la Audiencia desestimó el recurso de apelación presentado por la familia por "cosa juzgada", lo que ha llevado a sus representantes legales a presentar la nulidad para intentar revertir el archivo.

Competencia española y nuevas pruebas

La letrada López ha subrayado la necesidad de reabrir la causa en España, al ser este el país donde han ocurrido los hechos, pese a que Biondo haya tenido nacionalidad italiana. Según ha explicado, en el procedimiento judicial original no se han incluido los registros de llamadas ni las conexiones a internet de personas del entorno del cámara, ya que no se ha estado investigando a ninguna persona concreta.

Ha añadido que en los intentos previos de reapertura ha habido "escritos de oposición" y obstáculos procesales que han impedido continuar la investigación. El nuevo paso ha pretendido aportar pruebas que, por distintos motivos, no se habían considerado en su momento.

El auto de la Audiencia también señala que, en el momento del hallazgo del cuerpo, "habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas" —como interceptaciones telefónicas, registros o análisis de entorno—, que no se practicaron. Según la resolución, el tiempo transcurrido impidió posteriormente que esas diligencias pudieran llevarse a cabo por parte de las autoridades italianas.

Esta omisión inicial es una de las principales razones por las que la defensa de la familia considera que el derecho a la tutela judicial no se ha garantizado plenamente.

Reacción de los padres

Durante la comparecencia, los padres del cámara han mostrado su decepción ante el mantenimiento del archivo, pese al reconocimiento judicial de que la muerte podría no haber sido un suicidio.

"Han permitido que el tiempo borre las huellas del asesino", ha declarado su madre, Santina D’Alessandro, mientras que Pippo Biondo ha criticado lo que ha considerado negligencia en la investigación inicial y en las decisiones que han llevado al cierre del caso.