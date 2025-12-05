La Guardia Civil investiga una agresión cometida por dos menores de edad contra un hombre sin hogar en un parque de Benacazón (Sevilla), después de que un vídeo difundido en redes sociales mostrara con claridad lo sucedido. En la grabación, de más de tres minutos de duración, se aprecia cómo los adolescentes ridiculizan primero el peinado de la víctima y posteriormente comienzan a quemarle el pelo con un mechero mientras uno de ellos filma la escena.

El vídeo, cuya crudeza ha generado una profunda indignación en redes sociales, recoge no solo la agresión física, sino también una puesta en escena burlesca en la que los menores se interpretan a sí mismos como supuestos agentes de policía. Todo se desarrolla mientras la víctima permanece sentada, indefensa y pidiendo que cesen.

Dos menores queman el pelo a un indigente en Sevilla mientras graban la agresión: "Es prueba de fuego" pic.twitter.com/arabjawD3T — Libertad Digital (@libertaddigital) December 4, 2025

Simulación de órdenes policiales

A lo largo de la grabación, uno de los jóvenes finge recibir instrucciones de una inexistente "central", un recurso que utilizan para justificar la continuidad del ataque. "No, dice la central que se tiene que dejar un poco más", llega a escucharse, mientras el otro acerca de nuevo la llama al cabello del hombre. También repite en varias ocasiones "central, central", intentando reforzar esa simulación. Los menores incluso se refieren a la agresión como una "prueba de fuego", entre risas.

El hombre, visiblemente nervioso, intenta en varias ocasiones que se detengan. "Encima que tengo pocos, me los quemas", protesta en un momento dado. En otro solo acierta a pedir: "por favor". Nada de ello logra frenar a los agresores, que continúan grabando y riéndose mientras mantienen al hombre en una situación de absoluta vulnerabilidad.

Avances en la investigación

Tras la difusión del vídeo, la Guardia Civil abrió diligencias desde el puesto de Sanlúcar la Mayor. Según fuentes consultadas, ya se ha identificado tanto al indigente como a uno de los menores implicados, el que aparece manipulando el mechero. No obstante, por ahora no consta que haya sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, y los investigadores trabajan para completar la identificación del resto de participantes, así como para precisar con exactitud cuándo y en qué punto del parque se registró la agresión.

La imputabilidad de los menores dependerá de su edad. Por debajo de los 14 años serían inimputables; a partir de esa edad, podrían afrontar medidas de internamiento por un delito de trato degradante, una conducta que en adultos puede conllevar hasta dos años de prisión. La Guardia Civil tampoco descarta que el caso pueda encajar en un delito de odio por aporofobia, que —de confirmarse— agravaría las consecuencias jurídicas.