'Crónica negra' con Alfonso Egea: las incógnitas que rodean la muerte de Rosmed y Sharit

La conmoción que ha provocado en Jaén la muerte de Rosmed, de 15 años, y Sharit, de 16, continúa creciendo a medida que avanza la investigación policial. Las dos amigas fueron halladas ahorcadas en un parque la madrugada del sábado, un escenario que la policía interpreta por ahora como un suicidio, aunque las familias rechazan tajantemente esta posibilidad y reclaman que se explore la intervención de terceras personas.

En En Casa de Herrero, el caso ha sido analizado con detalle. Se ha explicado que "los padres de ambas menores prestaron declaración… para atar todos los cabos y aclarar las dudas que sumen en la desesperación a los familiares", mientras intentan recomponer "el puzle de las últimas horas de estas dos amigas, ambas españolas, pero de origen colombiano". Rosmed y Sharit mantenían una amistad muy estrecha desde hacía años y habían cursado juntas una FP de peluquería hasta que la primera, por falta de recursos, abandonó las clases. Así lo ha recordado el padre de Sharit: "Rosmed fue una semana al instituto del Juan Bosco a estudiar belleza. Entonces Rosmed dejó de estudiar porque sus padres no le pudieron comprar los útiles que asumía unos 300 euros". El hombre ha reconocido que la amiga de su hija había atravesado episodios depresivos y situaciones de acoso escolar, pero ha insistido en que Sharit no sufría ningún problema emocional: "Nuestra niña jamás sufrió de bullying, era una niña extremadamente segura… jamás Sharit sufrió de bullying".

Últimas horas

La tarde del viernes transcurrió sin sobresaltos. Según ha relatado la madre de la menor, "a las nueve fue la última vez que hablé con ella… ‘¿Hasta qué horas me dejas, mamá?’… ‘Hasta las diez’… Si ya a las diez y diez veo que no llega, pues lo único que yo hice fue comenzar a llamar como loca por todos lados… y ya no me volvió a responder". Al no tener noticias, los padres localizaron sus teléfonos y acudieron al parque donde más tarde aparecerían. La falta de iluminación complicó la búsqueda: "Ese parque estaba sin luz… habíamos estado tres veces allí… eso nos dificultó encontrarlas a tiempo", ha lamentado el padre. Cuando finalmente las descubrieron, él mismo bajó los cuerpos del árbol. Desde entonces sostiene que hay elementos incompatibles con la hipótesis del suicidio: "¿En qué momento Rosmed decide que se va a suicidar y lleva una soga lista para ella y para Sharit?… A mi niña la subieron aquí inconscientemente, de lo contrario hubiera luchado". A su juicio, detalles como "ese mensaje tan largo… la soga… por qué está cortada casi en partes perfectas… por qué están supuestamente agarradas de la mano" apuntan a que "realmente esto no es un suicidio, es un homicidio".

Perspectiva policial

El periodista de sucesos Alfonso Egea ha aportado el punto de vista técnico que manejan los investigadores. Según ha señalado, "hay una chica con ideología suicida… Rosmed había estado jugueteando con esa idea", mientras que, en el caso de Sharit, "no cumple el perfil del suicida al uso". Los agentes detectan, además, que la menor podría haber estado "altamente influenciada por Rosmed".

Egea ha explicado que la policía "ha hecho un barrido de terminales telefónicos… no tiene detectado ningún otro tipo de comportamiento de un terminal" en la zona donde aparecieron los cuerpos y que "tampoco hay signos de violencia… Todo es extremadamente pacífico, tal y como es habitualmente la escena de un suicidio". Aun así, ha reconocido que existen cuestiones difíciles de encajar, como los mensajes enviados poco antes de la muerte. Entre las hipótesis en estudio está la posibilidad de que "la verdaderamente suicida, que era Rosmed, haya utilizado los terminales móviles para haber escrito los mensajes… y se haya quitado la vida con su amiga ya fallecida".

Otro elemento que ha generado extrañeza es el hecho de que las jóvenes fueran halladas con las manos unidas. Según ha indicado Egea, forenses consultados ven poco probable esta postura porque "el ahorcamiento… provoca una serie de convulsiones… que hacen prácticamente imposible la colocación de esas manos". También se ha planteado cómo pudieron subirse a la rama del árbol, a lo que el periodista ha aclarado que "no hace falta estar a varios metros del suelo… es una rama que está muy al alcance de las chiquillas".

La investigación continúa sin descartar oficialmente ninguna línea. Pero la reflexión final de Egea resume la dificultad de alcanzar certezas absolutas: "Solamente el suicida sabe por qué y cómo lo ha hecho… Saber exactamente qué, cómo y por qué, creo que se lo llevan ellos dos".