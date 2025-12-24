El horror de una anciana en Menorca: su hijo la tenía secuestrada, golpeada y entre basura

Encerrada, agredida, herida y entre basura. Estas son las insalubres y lamentables condiciones en las que un hijo mantenía a su propia madre, de 80 años. La Policía Nacional de Maó, Menorca, le ha detenido por retener a la octogenaria en una vivienda, incumpliendo una orden de alejamiento vigente. La intervención se produjo tras la alerta de los servicios sociales, que habían perdido contacto con la anciana durante varios días y temían por su seguridad.

El caso se remonta al pasado 18 de diciembre, cuando los servicios sociales que realizaban un seguimiento regular de la mujer advirtieron que no respondía a las llamadas telefónicas ni abría la puerta de su domicilio. La entrega diaria de comida a la anciana comenzó a acumularse frente a la vivienda, generando preocupación en los vecinos, quienes aseguraron que no la habían visto desde hacía días.

Ante la falta de contacto, los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) se desplazaron al domicilio de la mujer. Tras varios intentos de comunicación sin éxito, y ante los indicios de que la octogenaria pudiera encontrarse en peligro, la Policía solicitó la intervención de los bomberos para poder acceder al interior de la vivienda de forma segura.

Hematomas en el cuello y en la cara

Al entrar en la casa, los agentes encontraron al hijo de la víctima en el salón y a la anciana tendida en la cama de un dormitorio, incapaz de levantarse por sí misma. Los servicios sanitarios que acudieron al lugar realizaron una primera valoración del estado de la mujer y detectaron hematomas en el cuello y la cara, así como una herida sangrante en la ceja izquierda, aparentemente de varios días. La vivienda presentaba un estado de insalubridad completamente alarmante: ropa tirada por el suelo, basura acumulada, restos de comida sobre los muebles y enseres apilados por toda la casa.

El detenido fue arrestado como presunto autor de lesiones, malos tratos habituales y quebrantamiento de condena. La orden de alejamiento que tenía vigente no fue suficiente para impedir que mantuviera encerrada a su madre. Tras su detención, el hombre pasó a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión provisional. La víctima ha quedado bajo custodia de los servicios sanitarios y sociales, que se han encargado de atenderla y garantizar su seguridad y bienestar.

La actuación de los servicios sociales fue clave

Fuentes policiales han señalado que la actuación de los servicios sociales fue clave para evitar un desenlace más grave, al alertar a la comisaría ante la desaparición de la anciana. La coordinación entre los diferentes organismos permitió localizar a la mujer y actuar con rapidez en una situación de riesgo evidente.

Por el momento, la investigación continúa abierta, mientras las autoridades analizan el contexto familiar y las circunstancias que llevaron a la situación de maltrato y desatención.