Intenta volar desde Tenerife con el cadáver de su mujer en una silla de ruedas

Un hombre de avanzada edad intentó embarcar en un vuelo desde el aeropuerto de Tenerife Sur acompañado de su esposa fallecida, a la que trasladaba en una silla de ruedas para abandonar la isla y regresar a su país de origen.

Los hechos ocurrieron el 24 de octubre del año pasado en la zona de Salidas de la terminal, según confirmó la Guardia Civil a El Periódico. Tras permanecer un tiempo en el aeropuerto, el varón, de origen extranjero, se dirigió al control de seguridad junto a la mujer.

Durante el control, el personal de seguridad privada detectó que la mujer no reaccionaba a estímulos y presentaba una temperatura corporal anormalmente baja. Una trabajadora comprobó que no respiraba y avisó a sus superiores, lo que activó el protocolo de emergencia.

Activación del protocolo

Según informa Diario de Avisos, acudieron al lugar agentes de seguridad, efectivos de la Guardia Civil y personal forense. "En cuestión de minutos se activó el protocolo de emergencia", explicó un trabajador del aeropuerto al citado medio. La actuación obligó a interrumpir momentáneamente el flujo de pasajeros en la zona de Salidas.

Un médico desplazado hasta la terminal certificó el fallecimiento de la mujer de 78 años, que tenía graves problemas de movilidad. Durante las primeras diligencias, el marido reconoció que su esposa había muerto horas antes.

Resultado de la autopsia

Las inspecciones iniciales descartaron la existencia de signos externos de violencia. La autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal confirmó que la muerte se produjo por causas naturales. A la vista de los informes forenses, la Guardia Civil no practicó ninguna detención ni abrió diligencias penales contra el hombre.