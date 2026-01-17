Hallan el cuerpo calcinado de una persona en Vizcaya

La Ertzaintza mantiene abierta una investigación para esclarecer el hallazgo del cuerpo calcinado de una persona en una borda situada en un descampado de Ortuella (Vizcaya), un suceso relacionado con un incendio ocurrido semanas atrás en ese mismo enclave, según ha informado Europa Press citando fuentes de la Policía autonómica.

El descubrimiento se produjo en la tarde de este pasado viernes, cuando fueron localizados restos humanos en el interior de una pequeña construcción rural situada fuera del núcleo urbano. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, hasta el lugar se desplazaron distintos recursos de la Ertzaintza para llevar a cabo la correspondiente inspección ocular.

Incendio en diciembre

Las mismas fuentes han confirmado que la borda había resultado afectada por un incendio el pasado 29 de diciembre, un dato que ahora resulta clave para el avance de la investigación. El estado en el que se encuentra el cuerpo, completamente calcinado, dificulta tanto la identificación de la víctima como la reconstrucción precisa de lo ocurrido, lo que obliga a los investigadores a apoyarse en pruebas forenses y periciales.

Tras el hallazgo, los agentes procedieron al levantamiento del cadáver y a una revisión exhaustiva de la zona antes de iniciar las diligencias correspondientes. La Ertzaintza trata ahora de determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el fuego y si la persona fallecida se encontraba en el interior de la borda en el momento del incendio o si el cadáver fue hallado allí con posterioridad.

Desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco subrayan que la investigación continúa abierta y que no se descarta ninguna hipótesis mientras avanzan las pesquisas policiales. El objetivo principal en estos momentos es esclarecer los hechos y confirmar la identidad de la víctima, un proceso que podría prolongarse debido al grave deterioro de los restos hallados.