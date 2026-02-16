Golpe al sicariato en España: prisión para el hombre que encargó un asesinato a la Mara Salvatrucha por 3.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la Región de Murcia a un hombre acusado de contratar los servicios de la Mara Salvatrucha (MS-13) para perpetrar un asesinato. El arrestado –cuya identidad no ha trascendido– habría ofrecido una contraprestación económica de 3.000 euros a cambio de la vida de un tercero, un plan que fue neutralizado gracias a la intervención técnica de las comunicaciones de la organización criminal.

Este arresto no es un hecho aislado, sino una detención más de una investigación que comenzó mucho antes. En marzo de 2025, la Policía Nacional –en una labor de coordinación internacional con el FBI estadounidense y la Policía Nacional Civil de El Salvador– asestó un golpe histórico a la MS-13 en España. Aquella macrooperación se saldó con 27 pandilleros detenidos en ciudades como Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, desmantelando lo que la banda denomina un "programa" –una estructura operativa territorial–.

🚩La Policía Nacional desarticula un "programa" de la Mara Salvatrucha MS13 que pretendía establecerse en territorio español 🔹27 personas detenidas en #Madrid, #Barcelona, #Tarragona y #Alicante, de las que 9 han ingresado en prisión 🔹6 registros realizados 🔹El… pic.twitter.com/B3sTlTRWVD — Policía Nacional (@policia) April 30, 2025

Fue precisamente el análisis exhaustivo de los dispositivos electrónicos, documentos y simbología incautados en los registros de 2025 lo que permitió a los expertos de la Comisaría General de Información tirar del hilo hasta Murcia. Al cruzar los datos de los terminales de los líderes de la mara, los investigadores descubrieron mensajes directos que vinculaban al ahora detenido con la cúpula de la organización.

La Mara Salvatrucha (MS-13) es una organización criminal internacional surgida en Los Ángeles (California) y con amplia implantación en Centroamérica –especialmente en El Salvador, Honduras y Guatemala– así como en Estados Unidos. Está vinculada a delitos como la extorsión, el narcotráfico y los homicidios, y es conocida por su estructura violenta, el uso de tatuajes identificativos y signos propios como forma de reconocimiento entre sus miembros.

Un plan de sicariato por 3.000 euros

La investigación ha acreditado que la MS-13 estaba intentando diversificar sus actividades delictivas en España. Más allá del control territorial o el tráfico de drogas, la banda pretendía ampliar su "catálogo" de servicios a organizaciones externas o individuos particulares, ofreciendo servicios de sicariato.

En los mensajes intervenidos, los agentes han encontrado pruebas de un encargo concreto. El detenido en Murcia no solo había manifestado su intención de contratar a los pandilleros, sino que los detalles eran alarmantes. El contratante ya había facilitado los datos necesarios para localizar a la víctima y los pandilleros ya disponían de una estrategia para llevar a cabo el homicidio. De hecho, se fijó una tarifa de 3.000 euros por el servicio de asesinato.

Intervención de urgencia

La gravedad de la información encontrada obligó a la Policía Nacional a actuar con máxima rapidez. Ante la evidencia de una amenaza real e inminente contra la vida de la persona señalada, los investigadores adelantaron el dispositivo de detenciones en Murcia. El objetivo primordial era garantizar la integridad física de la potencial víctima y neutralizar cualquier peligro antes de que los sicarios pudieran dar el primer paso.

Durante el operativo en la Región de Murcia, además del principal sospechoso, fue detenida una mujer. Tras ser trasladada a dependencias policiales y prestar declaración ante los agentes, la mujer fue puesta en libertad, mientras que el hombre quedó bajo custodia policial.

El arrestado ha sido puesto a disposición judicial, enfrentándose a un presunto delito de proposición para cometer un asesinato. Dada la contundencia de las pruebas –mensajes, registros de comunicaciones y la vinculación directa con una organización criminal internacional–, el juez ha decretado su ingreso inmediato en prisión.