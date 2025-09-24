Seis detenidos por el asesinato de un joven holandés a manos de un sicario menor de edad en Fuengirola

La Policía Nacional ha detenido a seis personas en España, Países Bajos y Bélgica por su presunta implicación en el asesinato de un ciudadano holandés de 25 años cometido en Fuengirola (Málaga) en diciembre de 2024. Según los indicios, el objetivo del crimen podría haberse debido a un ajuste de cuentas dentro del crimen organizado neerlandés.

La Policía también ha identificado a un séptimo implicado en el crimen que resultó abatido en un intercambio de disparos con la Policía de Holanda. Por otra parte, entre los detenidos se encuentra el autor material del asesinato, que era menor de edad en el momento de los hechos y fue fue contratado en Países Bajos para cometer el crimen.

Ataque con fusil de asalto en la vía pública

El crimen se produjo durante la madrugada del 7 de diciembre de 2024 en Fuengirola, cuando la víctima fue asesinada en plena vía pública con múltiples disparos realizados con un fusil de asalto. Junto al cadáver se recuperó el arma empleada y los casquillos, demostrándose el uso de munición de guerra.

Las primeras indagaciones permitieron conocer que la víctima trabajaba en un club cannábico situado junto al lugar del crimen. Esa madrugada se encontraba en el interior con otros dos colaboradores cuando el autor, vestido de negro y con la cara cubierta, le esperaba en las inmediaciones del lugar. Aprovechando la salida del último cliente, disparó en varias ocasiones contra la víctima en la puerta de acceso al establecimiento. La víctima consiguió cerrarla y salvar su vida de forma momentánea.

Sin embargo, el holandés terminó recibiendo múltiples disparos que terminaron con su vida. Cuando el autor material del crimen terminó de disparar, tiró el fusil bajo un vehículo cercano y huyó en una bicicleta que tenía preparada.

Investigación internacional: identificación de todos los implicados

Aunque se desconoce la motivación concreta, los indicios de la investigación han permitido a los agentes relacionar los hechos con un posible ajuste de cuentas dentro del crimen organizado neerlandés. Gracias a esta información, en apenas cuatro días se logró identificar a los autores.

El presunto autor material, menor de edad y de nacionalidad belga, había sido contratado en Países Bajos para ejecutar el crimen en España, mientras que otros dos ciudadanos neerlandeses actuaron como cooperadores directos.

El 11 de diciembre de 2024, fruto de un fuerte operativo con apoyo del GOES de Málaga, se detuvo en Torremolinos a uno de los implicados neerlandeses, decretándose su ingreso en prisión. Por otro lado, se comprobó que el menor belga, autor de los disparos, había cambiado su apariencia y huido a Países Bajos junto a otro cómplice.

Con respecto al resto de implicados, tras el asesinato, dos de ellos huyeron de España hacia Francia y Países Bajos. La cooperación con la policía neerlandesa y el establecimiento de un grupo de trabajo para localizar a todos los implicados fue indispensable para relacionar a uno de ellos con otro asesinato cometido en Ámsterdam semanas después. En el operativo para detenerlo, abrió fuego contra los agentes y terminó falleciendo, tras herir de gravedad a un policía y a una mujer ajena a los hechos.

Desmantelamiento de la organización

La investigación acreditó que tanto el asesinato en España como el posterior en Países Bajos fueron presuntamente organizados por un un hombre neerlandés, detenido el 3 de enero de 2025 y actualmente en prisión en Países Bajos como el autor mediato de ambos crímenes.

Asimismo, se ha comprobado que tres mujeres neerlandesas trasladaron el fusil utilizado en Fuengirola desde París, colaborando en la logística de la ejecución. Por esta razón, fueron detenidas en Ámsterdam el 17 de junio de 2025.

Finalmente, el menor belga autor de los disparos fue localizado y detenido en Gante (Bélgica) el 20 de junio de 2025 en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega, siendo entregado a España el 11 de julio e ingresado en un Centro de Menores en régimen cerrado. A los arrestados se les imputan delitos de asesinato, depósito de armas de guerra y pertenencia a organización criminal.

La investigación ha estado coordinada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Fuengirola y ha contado con la participación de EUROJUST, culminando el esclarecimiento pleno del crimen en todos sus niveles de responsabilidad.