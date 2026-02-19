Intenta asesinar a su marido con una sobredosis de tranquilizantes en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma de Mallorca a una mujer de 46 años acusada de intentar acabar con la vida de su marido tras administrarle, presuntamente de forma deliberada, grandes cantidades de medicamentos tranquilizantes mezclados en bebidas que ingería la víctima. Los investigadores le imputan un delito de asesinato en grado de tentativa, al considerar que el hombre podría haber fallecido de no haber recibido atención médica urgente.

El caso salió a la luz a comienzos de año, cuando el hombre sufrió una grave indisposición que obligó a su ingreso hospitalario durante varios días. Las pruebas médicas practicadas en el centro sanitario revelaron que presentaba una sobredosis de benzodiacepinas, fármacos con efectos sedantes que pueden resultar letales en dosis elevadas. Según fuentes cercanas a la investigación, el paciente no seguía ningún tratamiento de este tipo, lo que hizo sospechar de un posible envenenamiento.

Sospechas tras el ingreso hospitalario

La ausencia de consumo voluntario de este tipo de medicamentos llevó a la víctima a desconfiar de lo ocurrido. Tras conocer los resultados de los análisis realizados durante su hospitalización, el hombre comenzó a sospechar que alguien podría haber introducido los tranquilizantes en lo que había ingerido días antes.

Tal y como adelantó Diario de Mallorca, la investigación apunta a que la mujer habría aprovechado la celebración de la pasada Nochevieja para añadir grandes cantidades de estos fármacos en las copas que consumió su marido. Una vez recuperado, el afectado decidió acudir a la Policía Nacional para denunciar los hechos.

La actuación policial

La denuncia dio origen a una investigación que pasó a manos de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM). Los agentes llevaron a cabo diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido y reunir pruebas que permitieran determinar la presunta responsabilidad de la sospechosa.

Las pesquisas concluyeron con la detención de la mujer en Palma. Fuentes policiales han indicado que tanto la arrestada como la víctima se encuentran en una franja de edad comprendida entre los 40 y los 50 años. El hombre logró recuperarse de la intoxicación gracias a la rápida intervención médica. La detenida fue puesta este jueves a disposición del juzgado de guardia de Palma, que deberá decidir sobre su situación judicial.