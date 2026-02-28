El municipio castellonense de Xilxes sigue conmocionado por el asesinato de María José Bou, de 48 años, y su hija Noemí, de 12, un doble crimen ocurrido el pasado 15 de febrero que ha terminado con el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Abdelkader, de 39 años y nacionalidad argelina, expareja de la víctima.

María José, sorda de nacimiento —como su madre y su abuela—, había conocido a Abdelkader hace unos 15 años por internet. Se casaron en Argel y posteriormente se trasladaron a España, donde nació su hija. La menor podía oír gracias a un implante coclear y contaba con apoyo específico en el colegio, tal y como explicó el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet: "Una familia que son sordomudos, quitando de la nena que sí que escuchaba algo, y llevaba un aparatito también, incluso en el colegio, tenía una intérprete para ayudarle a comunicarse con los compañeros".

Antecedentes por violencia

El acusado había sido condenado el año pasado por violencia de género hacia su entonces esposa y también por maltrato hacia su hija. Sobre él pesaba una orden de alejamiento en vigor hasta 2027. Tras la separación, se había trasladado a Valencia, aunque vecinos del municipio aseguraban haberle visto merodear por el pueblo en semanas previas al crimen.

Familiares y allegados reconocen ahora que existían antecedentes de violencia. El hermano de María José relató ante los medios: "Hubo veces que me llegó a amenazar con cortarme el cuello".

Un amigo del entorno también explicó: "Sabíamos que había sufrido muchos maltratos, era una persona muy problemática, pero que llegara hasta ahí, la verdad es que no me esperaba". Incluso, según una vecina, la menor había dado la voz de alarma en el colegio: "Pegaba la madre y a ella. La niña avisó al colegio y la asistente social se hizo cargo".

La falsa coartada

Aunque los investigadores creen que el crimen se cometió al menos 48 horas antes de que trascendiera públicamente, fue el propio Abdelkader quien, el martes, protagonizó una escena que levantó las primeras sospechas. Según el alcalde, el acusado rompió la orden de alejamiento alegando que había recibido en su teléfono imágenes de los cadáveres y que, alarmado, se desplazó desde Valencia hasta Xilxes, donde supuestamente echó abajo la puerta de la vivienda y salió a la calle pidiendo ayuda.

Sin embargo, la Guardia Civil desmontó rápidamente esa versión. Fue detenido inicialmente por quebrantamiento de la orden de alejamiento y, tras avanzar la investigación, terminó siendo acusado del doble asesinato. Tras pasar a disposición judicial, la magistrada decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

No es un asesino al uso

Alfonso Egea, periodista de investigación, ha subrayado en el programa En casa de Herrero la necesidad de humanizar cada caso más allá de las estadísticas: "La violencia de género, a base de cifras y estadísticas, se está deshumanizando y cada crimen relacionado con la violencia de género tiene una historia espectacular que hay que contar. Porque solamente conociendo lo que ha ocurrido se puede evitar que vuelva a suceder".

Sobre el perfil criminal del acusado, el periodista ha añadido: "Abdelkader no es un asesino de género al uso, un asesino que quiera ajusticiar a quien él considera culpable de sus desgracias y que todo el mundo se entere. Es un rara avis, por lo que deberíamos dejarlo en un doble asesino". Asimiso, Egea ha negado que se trate de "un caso de violencia vicaria, porque él no acaba con la vida de la niña para hacer daño a su pareja, él acaba con la vida de todo bicho viviente que esté en esa casa. Y eso le convierte en un asesino despiadado que durante mucho tiempo ha planificado este crimen".

Un plan premeditado

Egea ha explicado que el acusado tenía antecedentes penales por coacciones, amenazas y maltrato físico en el ámbito de la violencia de género, con condenas que, según ha recordado , sumaban alrededor de 32 meses de prisión. "Eso no se le perdonó nunca, y a partir de ahí empezó a pergeñar el modo en el que iba a castigarla a ella y a su hija", ha señalado en esRadio.

Según el periodista, el plan inicial pasaba por escenificar un crimen que hiciera parecer que la madre había matado a la hija y después se había suicidado: "Escenificó un ahorcamiento, que es como se encuentra a la madre, y una muerte por degollamiento a la niña. Quería que alguien descubriera el escenario y que no solamente se conformara con el castigo de haberle quitado la vida, sino también quitarle la memoria, el buen nombre y hacerla pasar por asesina de su hija".

Al no descubrirse los cuerpos de inmediato, el acusado habría activado una segunda parte del plan: "Volver al pueblo, hacerse la famosa fotografía delante de uno de los cadáveres con el rostro encapuchado y otra fotografía con un símbolo de claro cariz racista, xenófobo. Esa es la fotografía que él asegura haber recibido y con la que justifica tirar literalmente la puerta abajo de la casa".

La clave del perro

Uno de los elementos que precipitó el avance de la investigación fue el perro de la familia: "La madre y la hija tenían un chihuahua, después de cometer los asesinatos, se lo lleva a Valencia y abandona al perro en las calles de Valencia".

La policía localizó al animal gracias a su chip identificativo y al contactar con la propietaria: "La sorpresa llega cuando llaman por teléfono a la legítima propietaria del perro y coge el teléfono Abdelkader. Abdelkader se llevó el teléfono de la escena del crimen de su expareja". Además, la imagen con el símbolo racista que el acusado decía haber recibido fue rastreada en internet por los investigadores.