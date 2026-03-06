A prisión el marroquí que aterrorizaba a un pueblo de Soria como "el profeta de Alá"

La localidad soriana de Navaleno intenta recuperar la normalidad después de que el hombre que durante meses protagonizó numerosos altercados haya ingresado finalmente en prisión. Su comportamiento agresivo y violento había generado una creciente preocupación entre los vecinos, que denunciaban un clima de miedo en este municipio de algo más de 700 habitantes.

El individuo, cuya nacionalidad no ha sido confirmada oficialmente —aunque algunos medios locales apuntan que es marroquí— se presentaba ante los vecinos como "el profeta de Alá".

La decisión judicial que ha puesto fin a esta situación llegó el pasado martes. El titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de El Burgo de Osma decretó su ingreso en prisión provisional, acusado de un delito de amenazas graves y daños. Hasta ese momento, pese a haber sido detenido en varias ocasiones, había quedado en libertad pocas horas después, explican desde Soria Noticias.

Altercados repetidos y varias detenciones

El historial reciente de incidentes protagonizados por este hombre había aumentado notablemente en los últimos cinco meses. Durante ese periodo fue detenido en tres ocasiones por diferentes episodios violentos ocurridos tanto en Navaleno como en localidades cercanas.

Uno de los sucesos más graves tuvo lugar en noviembre, cuando el individuo causó destrozos en el centro de salud de San Leonardo de Yagüe, situado a menos de seis kilómetros de Navaleno. Durante ese episodio llegó a agredir a un agente de la Guardia Civil utilizando un palo de grandes dimensiones.

A pesar de la gravedad de los hechos, tras cada detención fue puesto en libertad al poco tiempo, lo que incrementó la preocupación de los vecinos, que temían que los incidentes pudieran ir a más.

El último altercado ocurrió el pasado domingo, cuando el hombre rompió los retrovisores de varios vehículos que estaban estacionados en las calles del municipio.

Desde hacía meses, tanto el Ayuntamiento como numerosos vecinos venían alertando a las autoridades sobre la creciente sensación de inseguridad que se estaba instalando en el municipio.

El comportamiento imprevisible del autoproclamado "profeta de Alá" había provocado inquietud entre muchas familias, que temían que la situación pudiera desembocar en consecuencias más graves si no se adoptaban medidas.

De hecho, según confirmó el propio Consistorio, pocos días antes del ingreso en prisión se enviaron escritos a la Subdelegación del Gobierno, a los Servicios Sociales de la Diputación de Soria y a la Comandancia de la Guardia Civil. En ellos se solicitaba "apoyo ante la alarma social creada" en la localidad.

El episodio en el colegio y el atrincheramiento

Uno de los momentos más delicados se produjo el pasado 23 de enero en el Colegio Rural Agrupado Pinar Grande, donde estudian sus hijos. El hombre acudió al centro educativo de forma violenta, dando portazos y gritando a los profesores. Tras el incidente, recogió a sus dos hijos, de seis y dos años, y se los llevó a su vivienda. Allí permaneció durante aproximadamente dos horas, atrincherado con los menores.

La situación se resolvió cuando un negociador de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria consiguió que el hombre depusiera su actitud y accediera a entregarse. Fue detenido, aunque posteriormente volvió a quedar en libertad.

La reacción de las familias del colegio

Este episodio tuvo un fuerte impacto en la comunidad educativa del centro. El colegio cuenta con algo más de 30 alumnos, y tras lo ocurrido muchos padres optaron por no enviar a sus hijos a clase hasta que se adoptaran medidas de seguridad adicionales. Ante esta situación, se decidió contratar vigilancia privada para el edificio escolar y reforzar la presencia de la Guardia Civil en la zona.

Además, después de conocer que el hombre había sido puesto nuevamente en libertad, los padres remitieron una carta a la Dirección Provincial de Educación solicitando la intervención de la Administración autonómica.

En ese escrito expresaban su preocupación por el comportamiento del individuo: "Ha intimidado al profesorado y familias varias veces. Ha tenido peleas fuertes con la Guardia Civil y con el centro de salud del pueblo de al lado. Lo han detenido varias veces y ayer lo soltaron. Con su comportamiento da a entender que tiene una alta inestabilidad mental", según el escrito publicado por Soria Noticias.