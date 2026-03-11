Detenidos dos hermanos por la desaparición de Francisca Cadenas tras hallar restos óseos en su vivienda

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a dos hermanos vecinos de Francisca Cadenas, la mujer que desapareció en mayo de 2017 en la localidad pacense de Hornachos, después de que los investigadores localizaran restos óseos enterrados en el patio de su vivienda durante un registro.

Los arrestados residían a pocos números de la casa de la desaparecida, en la calle Nueva, donde desde primera hora de la mañana agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han desarrollado una inspección en presencia de los propios investigados. Fue durante esa actuación cuando los agentes encontraron restos óseos enterrados en el suelo del patio del inmueble.

Por el momento, dichos restos no han sido identificados. Serán los especialistas del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil quienes determinen mediante los correspondientes análisis si pertenecen a Francisca Cadenas.

Ya habían declarado como investigados

Los dos arrestados ya habían comparecido esta misma semana ante la Guardia Civil. Según fuentes del caso, ambos acudieron a declarar como investigados en el puesto de Zafra, tras lo cual quedaron en libertad mientras continuaban las diligencias.

El registro practicado este miércoles en su vivienda y el posterior hallazgo de restos óseos ha motivado finalmente su detención.

Investigación judicial en marcha

Las actuaciones están siendo dirigidas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros. En el operativo participan agentes de la UCO y de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, con el apoyo del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística.

Durante el desarrollo de la inspección se había especulado con la posibilidad de que los investigadores examinaran un pozo en la vivienda. Sin embargo, los agentes no han encontrado ninguno, ni en superficie ni subterráneo, localizando finalmente los restos en el propio suelo del patio.

Comunicación a la familia

A última hora de la tarde, en torno a las 19:00 horas, agentes de la Guardia Civil informaron en privado al marido y a los hijos de Francisca Cadenas del hallazgo. La comunicación se realizó lejos de las cámaras y del amplio dispositivo de medios de comunicación que permanece desde primera hora en la zona.

Mientras tanto, el registro continúa en el interior de la vivienda. Los dos detenidos permanecen aún dentro del inmueble junto a los investigadores, mientras familiares de la desaparecida y periodistas aguardan en las inmediaciones a la espera de nuevos datos sobre un caso que podría estar cerca de resolverse tras casi nueve años de incertidumbre.