El nuevo narcotúnel de Ceuta hacia Marruecos dispone de una infraestructura muy perfeccionada

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe al crimen organizado con el descubrimiento de una sofisticada infraestructura subterránea en la ciudad autónoma de Ceuta. Los agentes han localizado un túnel clandestino de grandes dimensiones oculto en el interior de una nave industrial, cuyo propósito principal era la introducción de grandes partidas de estupefacientes procedentes de Marruecos burlando los exhaustivos controles fronterizos.

Las primeras inspecciones revelan que esta construcción supera con creces en complejidad técnica a la descubierta hace apenas un año por la Guardia Civil en esa misma zona.

Según han detallado fuentes cercanas a la investigación, el pasadizo actual resulta considerablemente más amplio y está dotado de medios mecánicos avanzados que permiten subir y bajar la mercancía ilícita de forma automatizada. De este modo, los delincuentes evitaban el trasiego físico de peones por el conducto, minimizando así los riesgos de ser detectados en el lugar de los hechos.

Amplio despliegue

El hallazgo se enmarca dentro de una macrooperación policial desplegada durante el pasado viernes, que ha extendido sus ramificaciones por diversas zonas geográficas, incluyendo Andalucía, Galicia y la propia Ceuta. El objetivo fundamental de este amplio dispositivo ha sido desarticular una potente red dedicada al tráfico internacional de hachís, cuya meta final era distribuir la droga tanto en el mercado nacional como en la vecina Francia.

En estos momentos, los especialistas de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional continúan trabajando sobre el terreno, realizando una inspección minuciosa de la nave ubicada en el conocido polígono del Tarajal, a escasos metros de la frontera. Los investigadores tratan de averiguar si esta moderna obra de ingeniería criminal conecta de forma subterránea con otras edificaciones colindantes. Como medida preventiva, las autoridades ya han procedido a sellar dos naves anexas para evitar la destrucción de pruebas o posibles fugas.