Prisión provisional para el magrebí que atacó con un hacha a tres vecinos de Montefrío

La Sección Civil y de Instrucción del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Loja ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el magrebí detenido por atacar con un hacha a tres personas en el municipio de Montefrío, en la provincia de Granada.

El detenido, que tiene 45 años, está investigado por la presunta comisión de tres delitos de tentativa de homicidio y de otros delitos de daños a vehículos y propiedades particulares, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El presunto agresor ha prestado declaración y el caso será remitido al Juzgado número 2, que será el encargado de continuar la instrucción y donde se acabarán por determinar los delitos que se le imputen.

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El magrebí ha pasado este jueves a disposición judicial desde su detención el pasado lunes por parte de la Guardia Civil, que mantiene un dispositivo especial de seguridad en la localidad para evitar incidentes y garantizar la convivencia después de que los vecinos hayan salido a la calle a protestar por su hartazgo ante este tipo de ataques cometidos por inmigrantes. Desde la Comunidad Islámica han condenado el ataque y han pedido rebajar la tensión a los vecinos.

🔴 #Urgente | Tensión frente a una frutería regentada por marroquíes en Montefrío. La crispación escala en el municipio tras el ataque de un hombre con un hacha y la posterior concentración vecinal 📲 Más información, en https://t.co/n9cloVmYmZ#Granada #Montefrío #Sucesos pic.twitter.com/LOUw89qsg4 — 101TV Granada (@101tvGranada) April 6, 2026

Las víctimas iban caminando y el agresor atacó con el hacha al hombre primero y posteriormente a las dos mujeres, que quedaron heridas de gravedad tras recibir los hachazos, teniendo que ser una de ellas evacuada en helicóptero. Mientras que el hombre que fue agredido ha sido ya dado de alta, las dos mujeres siguen en cuidados intensivos en estado muy grave.