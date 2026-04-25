Cae la banda que desvalijaba tragaperras a mazazos en bares de Ferrol

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Ferrol han detenido a los integrantes de un grupo criminal al que se atribuyen varios robos en establecimientos hosteleros de la comarca, centrados en la sustracción de la recaudación de máquinas tragaperras. Las detenciones se han producido tras varios meses de investigación y los arrestados pasarán a disposición del Tribunal de Instancia de Ferrol este viernes.

Las pesquisas sitúan la actividad delictiva del grupo entre los meses de febrero y marzo, periodo en el que habrían llevado a cabo varios asaltos con un patrón repetido y de ejecución muy rápida.

Según las indagaciones, los robos se ejecutaban en franjas de tiempo muy reducidas, de entre uno y tres minutos. Para acceder a los locales, los autores fracturaban los cristales mediante el uso de mazas o martillos.

Una vez en el interior, se dirigían directamente a las máquinas tragaperras para forzarlas y sustraer el dinero de su recaudación. En todos los casos, los implicados actuaban con el rostro cubierto. La Guardia Civil describe un modus operandi ágil y violento.

Los locales afectados

Entre los negocios perjudicados figuran varios establecimientos conocidos de Ferrol, como el Corchea y el Avenida, este último asaltado en dos ocasiones. En uno de los episodios, los autores llegaron a fracturar nuevamente la luna del local apenas una semana después de haber sido reparada.

También se registraron robos en la Bodega de la Estrella, en el barrio de Esteiro, y en el Rueiro das Meninas, en la zona de Canido. La actividad del grupo no se limitó al casco urbano de Ferrol, ya que también se extendió a otros municipios de la comarca. En Fene, por ejemplo, fue atacada la Cafetería Teima, dentro de una serie de asaltos que afectaron a distintos puntos del área de influencia de la ciudad.

La operación continúa abierta para determinar si el grupo ahora desarticulado por la Guardia Civil coincide con otros responsables de robos similares registrados en la zona en los últimos meses.