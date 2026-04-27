Un preso de 28 años se suicida en una cárcel de Gerona

Un recluso de 28 años del centro penitenciario Puig de les Bases, en Figueras (Gerona), se ha suicidado este lunes en su celda, según ha informado el Departamento de Justicia y Calidad Democrática de la Generalidad de Cataluña.

El interno cumplía una condena de tres años de prisión por un delito de atentado a la autoridad, con previsión de cumplimiento definitivo en enero de 2028, y se encontraba en el Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT) del centro en el momento de los hechos.

Investigación

De acuerdo con el protocolo establecido, la Administración penitenciaria ha puesto los hechos en conocimiento de la autoridad judicial y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El Departamento de Justicia ha señalado que el interno no tenía activado el protocolo de prevención de suicidios, ya que no se habían detectado indicadores que justificaran su aplicación. Según el comunicado que ha difundido el Departamento, la Generalidad ha trasladado sus condolencias a los familiares del fallecido y ha señalado que "lamenta profundamente la muerte del interno".

Asimismo, se ha reconocido que "cualquier suicidio en un centro penitenciario es un fracaso del sistema", en referencia al impacto de este tipo de casos en el ámbito penitenciario.

Cinco casos en 2026

Esta muerte es el quinto suicidio registrado en centros penitenciarios catalanes en lo que va de año, según los datos facilitados por el propio Departamento de Justicia.

La Administración ha anunciado que analizará las circunstancias de este caso con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención y evaluar la posible adopción de medidas adicionales en los centros penitenciarios.