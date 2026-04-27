Detenidos 22 monjes budistas con 110 kilos de droga ocultos en el equipaje

Las autoridades de Sri Lanka han detenido a 22 monjes budistas que transportaban 110 kilos de kush —una variedad de cannabis con alta concentración de principios activos— en el aeropuerto internacional de Colombo.

Los arrestos se produjeron este domingo en el aeropuerto de Bandaranaike, tras la llegada del grupo en un vuelo procedente de Bangkok, donde habían pasado cuatro días. Durante un control de Aduanas, los agentes detectaron anomalías en el equipaje y, al inspeccionarlo, localizaron la droga oculta en compartimentos falsos diseñados para eludir los controles.

Un portavoz de Aduanas, citado por varios medios internacionales, explicó que "cada persona llevaba aproximadamente 5 kilos de narcóticos ocultos en compartimentos falsos dentro de su equipaje", lo que apunta a un reparto del alijo entre todos los implicados.

Un grupo de jóvenes vinculados a monasterios

Tras el hallazgo, los monjes fueron puestos a disposición policial y estaba previsto que comparecieran ante un juez ese mismo día. Todos los detenidos son de nacionalidad esrilanquesa y, en su mayoría, jóvenes estudiantes vinculados a distintos monasterios del país.

Según las primeras informaciones, el viaje habría sido financiado por un empresario cuya identidad no ha trascendido, un extremo que ahora investigan las autoridades para aclarar su posible implicación en el caso. Desde el servicio de Aduanas subrayan la magnitud de la operación: se trata de la mayor incautación de kush realizada hasta la fecha en el principal aeropuerto internacional del país.

Antecedentes recientes en el mismo aeropuerto

El suceso se suma a otros episodios registrados en estas instalaciones. En mayo de 2025, una ciudadana británica de 21 años fue detenida tras llegar desde Bangkok con 46 kilos de droga en su equipaje. En los últimos años también se han interceptado distintos cargamentos de estupefacientes introducidos de forma clandestina en el país.

La investigación continúa abierta y, por el momento, no se ha determinado si la droga iba destinada al mercado interno o si formaba parte de una red internacional más amplia.