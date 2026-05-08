Un conductor mata a un peatón por un altercado de tráfico en Sevilla

Un hombre de 49 años que resultó herido el pasado miércoles en una agresión ocurrida durante un altercado de tráfico y que fue trasladado a un centro hospitalario en estado crítico falleció en la noche del jueves, 7 de mayo, después de permanecer varias horas con pronóstico muy grave en el Hospital Virgen del Rocío.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias sobre un incidente que tuvo lugar el referido día en la calle Virgen del Águila, concretamente sobre las 15:05 horas. El hombre tuvo que ser estabilizado por los servicios sanitarios del 061 y, posteriormente, trasladado al Hospital Virgen del Rocío, en estado crítico por las lesiones sufridas.

🔴15:05 h. Policía Local ha detenido a un varón de 44 años, en la calle Virgen del Águila, tras agredir a otro varón de 49 años durante un altercado de tráfico.

El agredido tras ser estabilizado por 061 ha sido trasladado a un hospital en estado crítico como consecuencia de las… pic.twitter.com/BZpRrMkxM2 — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) May 6, 2026

Los hechos ocurrieron poco después de las tres de la tarde, cuando un trabajador dedicado al desmantelamiento de la Feria de Sevilla cruzaba un paso de peatones en rojo a la altura de la calle Virgen del Águila y estuvo a punto de ser atropellado por un vehículo. Según varios testigos, el conductor salió entonces del coche y le propinó un puñetazo que hizo que el hombre cayera al suelo, golpeándose con fuerza la cabeza contra la acera y quedando inconsciente.

La Policía Local detuvo al conductor, de 44 años, como presunto responsable de la agresión. Testigos presenciales señalaron además que la víctima era una persona con discapacidad y que no se produjo ninguna pelea previa, sino una agresión posterior al incidente de tráfico.

"Fue una barbaridad, había mucha sangre", aseguró un testigo, tal y como recoge ABC Sevilla, mientras otro empleado de un bar cercano aseguró que tras tumbar a la víctima, el conductor, aprovechando que el herido estaba inconsciente, "le zarandeó y lo soltó de golpe contra el suelo" para causarle más daño: "Le tiró con violencia y desprecio contra el suelo".