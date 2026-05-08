Un conductor mata a un peatón por un altercado de tráfico en Sevilla

Un hombre de 49 años que resultó herido el pasado miércoles en una agresión ocurrida durante un altercado de tráfico y que fue trasladado a un centro hospitalario en estado crítico falleció en la noche del jueves, 7 de mayo, después de permanecer varias horas con pronóstico muy grave en el Hospital Virgen del Rocío.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias sobre un incidente que tuvo lugar el referido día en la calle Virgen del Águila, concretamente sobre las 15:05 horas. El hombre tuvo que ser estabilizado por los servicios sanitarios del 061 y, posteriormente, trasladado al Hospital Virgen del Rocío, en estado crítico por las lesiones sufridas.
🔴15:05 h. Policía Local ha detenido a un varón de 44 años, en la calle Virgen del Águila, tras agredir a otro varón de 49 años durante un altercado de tráfico.— Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) May 6, 2026
El agredido tras ser estabilizado por 061 ha sido trasladado a un hospital en estado crítico como consecuencia de las… pic.twitter.com/BZpRrMkxM2
Los hechos ocurrieron poco después de las tres de la tarde, cuando un trabajador dedicado al desmantelamiento de la Feria de Sevilla cruzaba un paso de peatones en rojo a la altura de la calle Virgen del Águila y estuvo a punto de ser atropellado por un vehículo. Según varios testigos, el conductor salió entonces del coche y le propinó un puñetazo que hizo que el hombre cayera al suelo, golpeándose con fuerza la cabeza contra la acera y quedando inconsciente.
La Policía Local detuvo al conductor, de 44 años, como presunto responsable de la agresión. Testigos presenciales señalaron además que la víctima era una persona con discapacidad y que no se produjo ninguna pelea previa, sino una agresión posterior al incidente de tráfico.
"Fue una barbaridad, había mucha sangre", aseguró un testigo, tal y como recoge ABC Sevilla, mientras otro empleado de un bar cercano aseguró que tras tumbar a la víctima, el conductor, aprovechando que el herido estaba inconsciente, "le zarandeó y lo soltó de golpe contra el suelo" para causarle más daño: "Le tiró con violencia y desprecio contra el suelo".