Finge ser policía para "echarse unas risas" y acaba detenido en Alicante

Un hombre de 51 años ha terminado detenido en Alicante después de hacerse pasar por policía en plena calle con la excusa de gastar una broma. Según ha informado la Policía Nacional, en una información recogida por Europa Press, el propio implicado ha justificado su conducta asegurando que lo hizo "para echarse unas risas".

Todo ha comenzado cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana ha detectado un vehículo que llevaba una luz rotativa azul y que, además, estaba dando el alto a otro conductor. Al interpretar que podía tratarse de un servicio policial real, los agentes se han acercado. En ese momento, el sospechoso ha acelerado de forma repentina mientras retiraba y apagaba el dispositivo luminoso.

La reacción no ha pasado desapercibida. Los policías han seguido el coche durante unos metros hasta lograr interceptarlo. Una vez detenido, han comprobado que el conductor se encontraba "bastante nervioso", según han precisado fuentes policiales.

Una supuesta broma que acaba en detención

Al ser preguntado, el hombre ha admitido que no era agente de la autoridad. Sobre el motivo de su actuación, ha explicado que "solo quería echarse unas risas porque el conductor se había saltado un semáforo".

El registro del vehículo ha aportado más elementos llamativos: en el maletero han aparecido dos chaquetas con emblemas policiales. A la vista de estos hechos, y tras constatar que había utilizado material propio de los cuerpos de seguridad para atribuirse funciones que no le correspondían, los agentes han procedido a su detención por un presunto delito de usurpación de funciones públicas.

El arrestado ya ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante, una vez finalizadas las diligencias policiales.