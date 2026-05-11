Encuentran seis cadáveres en un vagón de un tren de mercancías en Texas

Las autoridades de Estados Unidos han encontrado los cadáveres de seis personas dentro de un vagón de un tren de mercancías en la ciudad de Laredo, en el estado de Texas (Estados Unidos). La policía no ha determinado por el momento las causas de las muertes ni la identidad de las víctimas y ya han abierto una investigación policial con el fin de esclarecer lo ocurrido.

Según ha informado The New York Times, el hallazgo se produjo el domingo por la tarde, alrededor de las 15:00 horas, cuando un trabajador de la compañía ferroviaria Union Pacific detectó la presencia de los cuerpos durante una inspección rutinaria en una estación de carga antes de que el tren continuara su ruta hacia el norte.

El portavoz del Departamento de Policía de Laredo, el investigador Joe E. Baeza, confirmó que los agentes encontraron a las seis personas ya fallecidas y que la investigación sigue en una fase inicial. Asimismo, el portavoz ha destacado en el portal de noticias 24/7 Laredo que las víctimas serían cinco hombres y una mujer, aunque sin aportar más detalles debido a que la investigación continúa abierta.

La compañía Union Pacific expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que está colaborando con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones, según ha recogido también el medio estadounidense.

Otros incidentes similares en la región

Por su parte, el diario La Razón de México ha detallado que el hallazgo se produjo en las inmediaciones de la autopista interestatal I-35, cerca de una estación ferroviaria de la empresa. Las autoridades, sin embargo, no han confirmado si las víctimas eran migrantes ni su nacionalidad.

Laredo, situada en la frontera entre Estados Unidos y México, es una de las principales rutas de tránsito ferroviario y de mercancías del país. En los últimos años se han registrado otros incidentes similares en la región, en los que han aparecido personas fallecidas o en estado crítico dentro de camiones o contenedores, en ocasiones vinculados a intentos de migración irregular, aunque en este caso las autoridades no han establecido aún ninguna relación.

Por el momento, la investigación sigue en marcha mientras la policía intenta determinar cómo y cuándo murieron las seis personas encontradas en el vagón de carga.