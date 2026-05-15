Menú
Sucesos

Cuatro detenidos en Álava tras encadenarse para boicotear las obras de un parque eólico

Tres varones y una mujer arrestados por la ertzaintza al interrumpir la instalación de aerogeneradores y negarse a facilitar su identificación.

LD/Agencias
Tres varones y una mujer arrestados por la ertzaintza al interrumpir la instalación de aerogeneradores y negarse a facilitar su identificación.
Imagen del parque eólico de Labraza (Álava). | Agencia Energética del Gobierno Vasco

La ertzaintza ha detenido este viernes a cuatro personas, tres hombres y una mujer, por un delito de desobediencia a agente de la autoridad y negativa a identificarse, después de encadenarse en las obras de instalación de aerogeneradores en el término de Labraza (Álava).

Relacionado

Los hechos han tenido lugar antes de las 11:00, cuando, según ha informado el Departamento de Seguridad, la policía vasca ha sido alertada de que varias personas se encontraban interrumpiendo el desarrollo de la instalación de un parque eólico en la zona de Labraza y algunas se habían encadenado en el lugar.

Allí se han desplazado patrullas de la policía vasca, que finalmente han procedido al arresto de cuatro de las personas encadenadas por desobediencia a agentes de la autoridad y negativa a identificarse. Las personas detenidas han sido trasladadas a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

Temas

En Sucesos

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida