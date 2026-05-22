Nuevos testimonios exculpan a uno de los hermanos en el crimen de Francisca Cadenas

La instrucción del caso por el asesinato de Francisca Cadenas avanza con nuevas declaraciones judiciales que, según la defensa, refuerzan la tesis de que uno de los dos hermanos investigados, Manuel, no participó en el asesinato ocurrido en 2017 en la localidad pacense de Hornachos.

Según ha informado el letrado de los acusados, José Duarte, las testificales practicadas en una nueva jornada celebrada en los juzgados de Villafranca de los Barros habrían sido "bastante positivas" para la línea defensiva. Estas declaraciones corroboran la versión ofrecida por el hermano menor, Julián —autor confeso del crimen—, en la que desvincula a Manuel del crimen.

En esta sesión han declarado varios testigos, entre ellos familiares de los investigados, un agente de la Guardia Civil que participó en el dispositivo de búsqueda tras la desaparición, un policía local y una vecina de la víctima.

Los familiares de los acusados se han acogido a su derecho a no declarar en determinados casos, aunque, según la defensa, sus testimonios habrían coincidido en sostener que Manuel no participó en el crimen.

El abogado defensor ha resumido el resultado de la jornada señalando que los testimonios "han corroborado la no participación de Manolo", una línea que la defensa mantiene desde el inicio de la causa.

El papel de los investigados

Manuel González, hermano mayor de los detenidos, permanece en prisión provisional junto a su hermano Julián. La investigación sostiene que ambos pudieron estar implicados en el asesinato, si bien la defensa insiste en que Manuel no tuvo nada que ver.

El propio Manuel ha mantenido desde el inicio que la noche de la desaparición se encontraba en Mérida visitando a su padre hospitalizado, y que regresó a Hornachos después de los hechos. Esta coartada, sin embargo, no ha sido plenamente aceptada por la investigación judicial.

Mientras tanto, Julián reconoció la autoría del crimen, aunque su defensa sostiene que actuó solo y en un contexto de discusión violenta con la víctima.

Pruebas forenses

Por el momento, la causa continúa abierta en fase de instrucción a la espera de nuevas diligencias clave. Entre ellas, destacan los informes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Madrid, que podrían ayudar a precisar aspectos relevantes como las circunstancias de la muerte.

También está pendiente el análisis del volcado de teléfonos móviles realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como la finalización de otros informes periciales que podrían resultar determinantes para reconstruir los movimientos de los implicados.

La investigación se centra, además, en establecer con mayor precisión la cronología de los hechos, un elemento que sigue sin aclararse debido al tiempo transcurrido desde la desaparición, en el año 2017.

Las testificales continuarán el próximo 18 de junio, mientras que todavía no hay fecha fijada para nuevas comparecencias de los dos investigados. La defensa no descarta que en fases posteriores se solicite una reconstrucción de los hechos, una diligencia que todavía pendiente de valoración judicial.

Un caso aún sin resolver

El caso de Francisca Cadenas permanece abierto casi una década después de su desaparición, con su hallazgo posterior y la investigación aún en curso. La complejidad del caso, según fuentes judiciales y análisis de expertos, como el periodista de investigación Alfonso Egea, radica especialmente en la dificultad para determinar con precisión la fecha de la muerte y reconstruir el escenario completo de los hechos.

En el programa En casa de Herrero, Egea subrayó hace un mes que la falta de restos orgánicos conservados complica notablemente la labor forense, lo que añade incertidumbre a la investigación.

La instrucción continúa abierta y pendiente de nuevas pruebas que podrían resultar decisivas para el futuro judicial del caso.